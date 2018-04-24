Kulislerde erken seçimle ilgili hangi senaryolar konuşuluyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimleri erkene çekerek 24 Haziran'ı işaret etmesinin ardından seçimlere girememe durumu oluşan İyi Parti'ye çözüm CHP'den geldi. Önceki gün 15 milletvekili CHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçti. CHP'nin bu hareketi sonrasında kulislerde iki senaryo konuşuluyor.

Posta'da yer alan kulis haberi şöyle:

Birinci senaryo: Ayrı aday gösterecekler

İyi Parti’nin dün (23 Nisan 2018) yaptığı “Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacaktır" açıklaması ileriki günlerde değişmez ise; CHP, İyi Parti ve saadet Partisi 24 Haziran’daki erken seçimde ayrı ayrı aday gösterecek. İddiaya göre; CHP’nin adayı ya "Muharrem İnce" ya da "Yılmaz Büyükerşen" olacak. Seçimin ilk turunda yüzde 50+1’i bulan olmaz ise, muhalefet 8 Temmuz’daki ikinci turda ittifak yapacak.



İkinci senaryo: Saadet Gül'e gidiyor



Akşener’in ikna edilip adaylıktan vazgeçmesi durumunda, ilk turda CHP, İyi Parti ve Saadet ‘ortak aday’ gösterecek. Bu ortak adayın 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu bugün Akşener ile yarın da Abdullah Gül ile görüşecek.