Kulislerde 'Abdullah Gül' yorumları: Adaylığına ilişkin olasılık yüzde 50'nin altında, ama yine de var

Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, CHP'nin, cumhurbaşkanı aday adayı olan İyi Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'i adaylıktan vazgeçirmek için ikna turları düzenlediğini iddia etti. Ankara Temsilcisi Gül, kulislerden en çok konuşalan konunun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığı olduğunu söyleyerek, "Adaylığına ilişkin olasılık yüzde 50’nin altında. Ama yine de var' yorumları yapılıyor" diyor.

Eski Cumhurbaşkanı Gül'ün, Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı karşısına aday olarak çıkacağı sık sık yazılıyor. Gül bu konuda bir yorumda bulunmazken, CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin teklif götürmesi hâlinde aday olabileceği iddia ediliyor.

Erdem Gül'ün, kulis haberindeki eski Cumhurbaşkanı Gül ile ilgili olarak yazdıkları şöyle:

"Muhalefetteki bu arayış ve trafikler içinde içinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamuyonunda en çok merak edilen isim konumunu kazandı. Partiler arasındaki görüşmelerde Gül’ün ismi gündeme gelmedi. Ancak kulislerde ortak aday noktasına doğru gidilmesi halinde Gül’ün durumuna ilişkin olarak, kendi kişisel tercihinin hiç bilinmemesi de dikkate alınarak, “Adaylığına ilişkin olasılık yüzde 50’nin altında. Ama yine de var” yorumları yapılıyor."