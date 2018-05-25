Kulis: YSK'ya göre HDP'nin bazı adayları vekil adaylığına uygun değil

Yüksek Seçim Kurulu, siyasi partilerin milletvekili aday listelerinin incelemesini tamamladı. Yapılan incelemelerde, HDP listelerinde ise birden fazla adayın milletvekili adaylığına uygun şartları taşımadığı iddia edilirken, Saadet Partisi'nde ise çok sayıda ilde aday gösterilmediği veya adayların eksik olduğu belirtildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AKP, CHP, MHP ve İyi Parti listelerinde önemli eksiklikler bulunmadığı belirtilirken, bu partilerde, askerlik, diploma, nüfus kaydı gibi adayların başvurularında zorunlu olan bazı evrakların eksik olduğu saptandı ve verilen sürede tamamlamaları istendi.

HDP listelerinde ise birden fazla adayın milletvekili adaylığına uygun şartları taşımadığı iddia edildi. Milletvekili adaylığına uygun şartları taşımadığı ve memnu haklar açısından adaylık başvurusu yapamayacağı iddia edilen isimler kurum tarafından HDP’ye bildirildi. Bu adayların değiştirilmemesi durumunda, gösterilen illerdeki adaylıklar geçersiz sayılacak ve seçime giremeyecekler.

SP de ise çok sayıda ilde aday gösterilmediği veya adayların eksik olduğu saptandı. SP, aday göstermezse o ilde yarışamayacak. YSK partilere belirlediği eksiklikleri bildirerek, 30 Mayıs’a kadar gerekli düzeltmeleri yapmalarını istedi.