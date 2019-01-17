Kulis: Yıldırım, 1 yıl belediye başkanlığı yapıp Ankara'ya üst düzey bir görevle geri dönecek

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın seçilmesi durumunda görevini 1 yıl yapıp istifa edeceği öne sürüldü.

Yıldırım'ın adaylığının açıklanmasına rağmen TBMM Başkanlığı görevinden istifa etmemesi hakkında tartışma devam ediyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın kulislerden ediniği bilgiye göre, Yıldırım’ın kampanya boyunca tartışmaların uzamaması için aday listelerinin 3 Mart’ta kesinleşmesinin ardından istifa edebileceğini öne sürenler var.

Diğer yandan muhalefetin ortaya attığı, “Yıldırım’la seçimi kazanacaklar, kendisi mazbatayı alıp, AKP'li bir belediye meclis üyesine görevi bırakarak Ankara’ya geri dönecek” iddiaları ise AKP içerisinde “seçmeni kandırmak anlamına geleceği” gerekçesiyle reddediliyor.

Kulislerde ‘Yıldırım’ın seçilirse en az bir yıl bu görevi yaptıktan sonra Ankara siyasetine üst düzey bir görevle geri dönmesi’ ise bir olasılık olarak konuşuluyor.