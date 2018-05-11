Kulis: Yeni hükümet sisteminde 15 bakan, 5 cumhurbaşkanı yardımcısı planlanıyor

24 Haziran'daki gidilecek erken seçim sonrasında kurulacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin uygulama düzenlemeleri içinde bakanlıkların yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak, bakan sayısı 15, cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı ise 5 olarak planlandığı öne sürüldü.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, yeni planlanan ‘kamu şemsiyesi’nin nasıl olması gerektiği, daha evvel görev yapmış, emekli müsteşarlara soruldu. Ortaya çıkan metinler, tek elden taslağa dönüştürülüyor. Bu çalışmalara ise Efkan Ala ile Cevdet Yılmaz öncülük ediyor. Bir kısmı hükümete verilecek yetkiyle Kanun Hükmünde Kararname, bir kısmı ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle hayata geçirilecek yeni yapıda öncelik, bakanlıkların birleştirilmesine verildi.

Bu çalışmadan sonra hazırlanan rapor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı toplantılarda değerlendirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölünüyor

Bakanlıkların sayısı ve görevleriyle ilgili çalışma yapan kurmay ekip, üç önemli konuyu ele alıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bölünerek sadece Şehircilik Bakanlığı veya Yerel Yönetimler Bakanlığı kurulması tartışılıyor. Bu bakanlığın, İçişleri Bakanlığı’nda olan özellikle imar denetimlerine ilişkin birimleri de bünyesine alması planlanıyor. Çevrenin ise Orman Bakanlığı ile ilişkilendirilmesi düşünülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ikiye bölünerek Kültür Bakanlığı’nın Milli Eğitim Bakanlığı ile birleştirilmesi, Turizm Bakanlığı’nın tamamen bağımsız yapılanarak, ekonomi bakanlıkları içinde değerlendirilmesi ele alınıyor. Ekonomi bakanlıklarının parçalı yapısının sorun yarattığı, ekonomiden sorumlu bakan sayısının azaltılmasının doğru olacağı değerlendiriliyor.

Tartışılan başka bir konuyu ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın çalışmaları arasına gençliğin de alınması. Sporun bağımsız bakanlık yapılması, sosyal politikaların da Çalışma Bakanlığı’na aktarılması ele alınıyor. Ancak bu konularda kararın son toplantıda alınacağı belirtiliyor.

Bakanlık sayılarının 15 olarak planlandığı, birleşmelere bağlı olarak bu sayının 2 artabileceği ifade ediliyor. Bu bakanlıkların tamamının icracı bakanlık olarak tanımlanacağı, cumhurbaşkanı yardımcılarının da dahil edilmesiyle toplam bakan sayısının 20 civarında olacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı yardımcılarının işlevinin de daha çok başbakan yardımcılığında olduğu gibi yapılandırılacağı kaydediliyor