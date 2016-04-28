Kulis: Yeni anayasa taslağı için 'Yaradan' ifadesi önerildi

AKP’de çalışmaları süren yeni anayasanın başlangıç metninde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da sık sık kullandığı Yunus Emre’ye ait “Yaradılanı severim yaradandan ötürü” ifadesinin yer almasının önerildiği öne sürüldü.

Hürriyet'in haberine göre, ifadenin taslağa girip girmeyeceği henüz kesinleşmedi. Anayasanın temel ilkelerinin görüşüldüğü bir toplantıda da, milletvekili olmayan bir üyenin, anayasanın Allah’ın adıyla başlaması önerisi kabul görmedi. AKP’deki yeni anayasa çalışmalarını yürüten ekipte yer alan bir kişi, “Dindar, dindar olmayan vb. gibi tüm tercihleri kapsayan bir dil üzerinde mutabakat sağlandı” dedi.