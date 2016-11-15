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Kulis: Yeni anayasa 2019’da yürürlüğe girecek; milletvekili sayısı 600’e çıkıyor

Bahçeli, AKP'nin anayasa teklifinin kendilerine ulaştığını belirtmişti

15 Kasım 2016 22:06

MHP kanadından kulislere yansıya bilgilere göre, AK Parti’nin sunduğu anayasa değişlik teklifi 12-14 maddeden oluşuyor. Bu maddelerin için kulislere yansıyan bilgilere göre seçim sisteminde herhangi bir değişiklik olmayacak. Milletvekili sayısının 600 olması öngörülüyor.

DUVAR’dan Hülya Karabağlı’nın kulislere dayandırdığı haberi şöyle:

AK Parti’nin sunduğu anayasa değişlik teklifi 12-14 maddeden oluşuyor. Teklif, ‘Cumhurbaşkanlığı’ adıyla sunulsa da içerik olarak tümüyle Başkanlık sistemini öngörüyor. Sistemde ‘Başbakan’ yok. Seçim sistemi aynı. Daraltılmış ya da dar bölge önerilmiyor. Anayasa’nın Cumhurbaşkanının ‘Nitelikleri ve tarafsızlığını’ düzenleyen 101. maddesinin kaldırıldığı gelen bilgiler arasında. Maddenin yürürlükten kaldırılması ‘partili cumhurbaşkanlığı’ anlamına  geliyor. MHP’ye sunulan metinde en önemli düzenleme anayasa değişikliğinin yürürlüğünün 2019 olması.

MHP bu hafta içinde AK Parti’nin teklifini değerlendirip Genel Başkan Bahçeli’ye rapor halinde sunacak.  MHP’nin raporunda ak parti teklifinde nelerin kabul edilip nelerin kabul edilemeyeceği belirtilecek. İki parti arasında bir çalışma grubu kurulacak.

AK Parti teklifine göre, milletvekili sayısının 600 olması öngörülüyor. Bakanları Cumhurbaşkanı belirleyecek. Bakan olan milletvekilinin vekilliği düşecek. Referandumda kabul edilmesi halinde düzenleme uyum yasaları çıktıktan sonra 2019 yılında hayata geçecek. Bu arada iki seçim bir arada olacak. Cumhurbaşkanlığı için 5 artı 5 hükmü var.

 

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