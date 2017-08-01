Kulis: YAŞ toplantısının sürprizi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelebilir

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, yarın (2 Ağustos 2017) yapılacak Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısı ile ilgili olarak kulis yazdı. "Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, 2014 yılında Orgeneral olmuştu ve Kuvvet Komutanı olarak bir yıl daha görev yapabilir" diyen Zeyrek, sözlerinin devamında "Ancak kulislerde geçen yıl Orgeneral olan Hasan Küçükakyüz’ün de Kuvvet Komutanlığı potasına girdiği, bu YAŞ toplantısının sürprizinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan getirilebileceği konuşuluyor" ifadesini kullandı.

Deniz Zeyrek'in "Kritik YAŞ’ın şifreleri" başlığıyla yayımlanan (1 Ağustos 2017) yazısı şöyle:

Başbakan Binali Yıldırım, 2 Ağustos 2017 Çarşamba günü kritik bir Yüksek Askeri Şura(YAŞ) toplantısına başkanlık edecek.

15 Temmuz 2016’daki başarısız darbe girişiminin ardından 28 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilen YAŞ toplantısı, hızlı kararlar verilmesi gereken bir toplantıydı. Bu nedenle istenen hedeflere tam olarak ulaşılamamıştı.

Aradan geçen bir yılda, TSK, FETÖ yapılanması ve darbe girişimi ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 196’sı general 7 binden fazla subayı ihraç etti.

Milli Savunma Bakanlığı’nın, Genelkurmay’ın ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın hukuki statüsü konusunda ciddi değişikliklere gidildi.

Kritik görevlerdeki subaylarla ilgili hem geçmişleri, hem 15 Temmuz darbe girişimindeki tutumları konusunda kapsamlı araştırmalar yapıldı.

Domino taşı gibi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar, görevde 2. Yılını doldurdu ve normal şartlarda iki yıl daha süresi var. Akar’la ilgili olumsuz bir karar çıkması beklenmiyor.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak 2013’ten beri Orgeneral ve 2015’teki YAŞ toplantısından beri Kuvvet Komutanı olarak görev yapıyor. Çolak’ın görev süresinin uzatılabileceği konuşulsa da emekli olma ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Zira, bu seviyedeki atamalar domino taşları gibi birbirinden etkileniyor. Eğer Çolak bu görevde bir yıl daha kalırsa, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in de aynı süre içinde görevine devam etmek zorunda kalır.

Oysa Güler’in bu yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirilmesi, oradan da 2019’da Hulisi Akar’ın emekli olmasının ardından Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna oturması muhtemel.

2016’daki YAŞ toplantısında görev süresi uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu da bu yıl emekli oluyor. Yerine Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’nin getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, 2014 yılında Orgeneral olmuştu ve Kuvvet Komutanı olarak bir yıl daha görev yapabilir. Ancak kulislerde geçen yıl Orgeneral olan Hasan Küçükakyüz’ün de Kuvvet Komutanlığı potasına girdiği, bu YAŞ toplantısının sürprizinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan getirilebileceği konuşuluyor.

15 Temmuz 2016 gecesi, darbecilere karşı en net tavrı ortaya koyan eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 28 Şubat 2016 günü yapılan YAŞ’ta Genelkurmay İkinci Başkanı olmuştu. Dündar’la ilgili karar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’yla ilgili kararlardan etkilenebilir. Beklenti Dündar’ın bir yıl daha 2. Başkan olarak kalması. Eğer öyle olursa, sonraki yıllarda Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na kadar çıkıp, oradan emekli olması büyük ihtimal. Ancak 15 Temmuz darbe girişimine karşı tavrı nedeniyle sürpriz bir şekilde Dündar’ın Genelkurmay Başkanlığı yolu da açılabilir.