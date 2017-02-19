Kulis: Varlık Fonu'nun Danışma Kurulu'nda Obama ve Clinton gibi isimler olacak

Türkiye’nin ekonomisi için en önemli girişimi olan Varlık Fonu’nu dünyada tanıtacak ve fonun amacını gerçekleştirmek için gerekli adımların atılmasını sağlayacak girişim için düğmeye basıldı. Varlık Fonu yönetiminin fonun dünyanın tanıdığı önemli kişileri içeren danışma kurulu oluşturacağı öğrenildi. Danışma Kurulu için eski ABD başkanları Barack Obama, Bill Clinton ve Coca Cola’nın eski CEO’su Muhtar Kent gibi isimlerle konuşuluyor.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski başkanları Barack Obama ve Bill Clinton ile Coca Cola’nın eski CEO’su (Halen Yönetim Kurulu Başkanı) Muhtar Kent gibi isimlerle iletişime geçildiği ifade edildi. Fonun bu önemli isimlerle bağlantıya geçilmesi için dünyaca ünlü üst düzey insan kaynakları danışmanlığı veren şirket Egon Zehnder ile anlaşma sağladığı ve şirketin danışma kurulu oluşturulması için çalışmaya başladığı kaydedildi.

Ünlü isimlerin danışma kuruluna alınması bir yandan fonun işleyişinin doğru yönlendirilmesini sağlarken diğer yandan başta borçlanma olmak üzere fonun yatırım çekmesinin önünü açacak. Özellikle Kanal İstanbul,Üçüncü havaalanı gibi projelerin de dünyada iyi tanınması ve yatırımcı çekmesi için bu tanınmış isimler bir vitrin görevi görecek. Yaklaşık 200 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması beklenen fon böylece yabancı yatırımcı çekebilecek önemli bir fonksiyon da elde etmiş olacak. Eski ABD başkanlarının vitrinde bulunması milyarlarca dolarlık varlığa sahip ABD’li fonların güvenini de kazanacak.

Ekonomiye her yıl 35 milyar kaynak

Fonun kurulmasıyla 10 yıl içinde milli gelir büyümesine 1.5 puan katkı yapacağı hesaplanmış. Bunun anlamı TÜİK’in yeni revizyonu ile 2.3 trilyon liraya çıkan milli gelire yılda yaklaşık 35 milyar liralık katkı sağlanacağı. Tabii ki sermaye piyasalarının büyüme ve derinleşmesinin sağlaması ile oluşabilecek kriz ortamlarında yabancıların gerçekleştirecekleri fon çıkışlarının yaratacağı varlık fiyatlarının düşmesi, baraberinde yerli yatırımcıların spekülatif döviz talebi ile oluşabilecek likidite sorunlarına da fon çare olacak.

Temel hedefleri

- Milli geliri 1.5 puan daha artıracak

- Yapılacak yatırımlar ile yüz binlerce kişilik ek istihdam sağlanacak

- İslami finans varlıklarının kullanımını yaygınlaştıracak

- Savunma havacılak ve yazılım gibi teknoloji yoğun sektörler desteklenecek. Bu sektörler uluslararası alanda rekabet edecek.

- Otoyollar, Kanal İstanbul, nükleer santral gibi dev projeler kamu borcu arttı finanse edilecek.

- Petrol ve doğalgaz gibi stratejik önemdeki sektörlere yurtdışında yatırım yapılabilecek.

- Katılım finansmanı sektör payı artacak.