Kulis: Türkiye, Şam ile işbirliği yapmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda görevli bir kişinin "Türkiye'nin Cerablus'taki operasyonlarında Şam ile işbirliği yapmalı" dediği öne sürüldü.

CNN Türk'ün İnterfax haber ajansına dayandırdığı haberine göre, "Terör karşıtı eylemler hiç olmadığı kadar gerekli, özellikle de Suriye-Türkiye sınırında. Bu eylemlerin etkili olması için önemli olan faktörse Şam ile işbirliği yapılması" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetleri tarafından Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus bölgesinin terör örgütü IŞİD'den temizlenmesi amacıyla başlatılan askeri harekat, Rus basınında geniş yer buldu.

Cerablus'a askeri harekat başlatıldı

Rus haber ajansları sabah saatlerinden itibaren gelişmeleri abonelerine duyururken, harekatla ilgili görseller de internet medyasında sıcak gelişme başlığı altında aktarıldı.

Haberlerini Türk basınına dayandırarak duyuran Rus ajansı RİA, "Türk Ordusu IŞİD'e ait hedefleri vurmak için Suriye'ye girdi", "Türk tankçıları IŞİD hedeflerini vurdu", "Türk özel kuvvetleri Suriye'ye girdi" gibi başlıkları kullandı.

TASS haber ajansı, "Türk ordusu Cerablus'ta 80'in üzerinde DAEŞ hedefini vurdu" başlığını kullandığı haberinde, operasyonun ayrıntılarını abonelerine duyurdu. İnterfax haber ajansı, "Türk ordusu ve koalisyon güçleri IŞİD'e karşı operasyona başladı" üst başlığını tercih etti.

Suriye Cerablus operasyonunu kınadı

Rus haber kanalı "Rossiya-24", İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın "Türkiye DAEŞ tehlikesi ortadan kalkana kadar Suriye'de savaşmaya devam edecek" sözlerini ekrana taşıdı.

İzvestiya gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, "Türkiye, IŞİD tehlikesi bitene kadar operasyona devam edecek" başlığı kullanıldı. Lenta.ru sitesi, "Türk özel kuvvetleri Suriye'ye girdi" derken, Ekho Moskvı radyosu, "Türk ordusu Suriye'de kara operasyonuna başladı" başlığıyla haberlere yer verdi.

RBC internet sitesi, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki IŞİD hedeflerini vurduğunu belirtirken, Komsomolskaya Pravda gazetesi 70'in üzerinde IŞİD hedefinin imha edildiğine dikkati çekti.