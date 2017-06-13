Kulis: Türkiye, Körfez ülkelerine garanti verdi; Katar'daki askeri üs kriz sırasında kullanılmayacak

Körfez ülkelerinin "IŞİD ve El Kaide'yi güçlendirmekle" suçladığı Katar’daki askeri üs ile ilgili anlaşmaları Meclis'ten geçiren Türkiye’ye "Tercihini yap" mesajı verdiği, Türkiye’nin de bu ülkelere, üssün "Katar krizinde kullanılmayacağı güvencesi verdiği" iddia ediliyor. Bahreyn Dışişleri Bakanı, haftasonunda İstanbul’da yaptığı görüşmenin ardından, "Türkiye’nin Körfez ülkelerinin kendi aralarındaki krizde aktif olmayacağı yönünde" garanti verildiğini söyledi.

Cumhuriyet gazetesinden Duygu Güvenç'in kulis haberi şöyle:

Katar’a karşı Suudi Arabistan öncülüğünde başlatılan yaptırım kararlarının ardından Ankara, ortayol arayışını sürdürürken, Türkiye’ye de, ‘tercihini yap’ mesajı iletildiği öğrenildi. Ankara’nın ise Katar’daki üssün Körfez ülkelerinin kendi içerisindeki ihtilafı için kullanılmayacağı güvencesini verdiği belirtildi.

İran ve Bahreyn Dışişleri bakanlarının geçen hafta Türkiye’ye yaptığı ziyaretlerin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün sabah saatlerinde Suudi Arabistan Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Khalifa Shaheen Al-Marar ve Bahreyn Maslahatgüzarı Komail Ahmed ile Dışişleri konutunda bir araya geldi.

Suudi öncülüğündeki bloğun Ankara ile temaslarında şu mesajları verdiği belirtildi:

- Katar’ın verdiği sözlere uymaması nedeniyle bu noktaya gelindi; bir daha aynı şekilde davranmamasının garanti altına alınması lazım

- Bundan sonra Körfez ülkelerinin kaybedecek zamanı yok

- Bu süreçte, Türkiye’nin de bizimle birlikte olmasını arzu ederiz

Türkiye'den söz

Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed Al Halife, haftasonunda İstanbul’da yaptığı görüşmenin ardından, "Türkiye’nin Körfez ülkelerinin kendi aralarındaki krizde aktif olmayacağı yönünde" garanti verildiğini söyledi. Bakan, kendisine görüşmede bu üssün tüm Körfez ülkelerini olası tehlikelere karşı korumak üzere kurulduğunun aktarıldığını belirterek, “Son gelişmelerle (Katar) ilgisi yoktur” dendiğini ifade etti.