Kulis: Türkiye-İsrail arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arabulucu oldu

Türkiye ve İsrail arasında diplomatik ilişkilerin mart sonu itibarıyla yeniden normalleşmeye başlayabileceği ve karşılıklı büyükelçi ataması yapılabileceği iddia edildi. İsrail basını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in iki ülke arasında arabuluculuk yaptığını öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve İsrail güvenlik güçlerinin, Filistinli protestoculara yönelik müdahalesi sonrası Türkiye ve İsrail, karşılıklı olarak büyükelçilerini geri çekmişti. Mayıs 2018’de karşılıklı olarak büyükelçilerin çekilmesinden bu yana ilişkilerin gergin seyrettiği iki ülke arasında bir süredir tekrar büyükelçi atanmasıyla başlayacak yeni bir normalleşme süreci olacağı iddiası gündeme geldi. Tel Aviv merkezli haber sitesi Walla, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için arabuluculuk yaptığı iddiasını gündeme getirdi.

İsrailli diplomatik yetkililer Azerbaycan’ın aracubulucuk iddiasını reddetmedi

Milliyet'ten Ecem Toplar imzalı habere göre, haberde, konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefonda görüşen Aliyev’in, olumlu cevap aldığı iddia edildi. Milliyet’in sorularını yanıtlayan İsrailli diplomatik yetkililer, Azerbaycan’ın aracubulucuk iddiasını reddetmedi, ancak Türkiye’den henüz olumlu bir sinyal almadıklarını ve çözüme açık olduklarını belirtti.

Yetkililer, ikili ilişkilerin normalleşmesi için “anahtarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinde olduğunu” söyledi. Olası bir normalleşmenin ise, İsrail’de 23 Mart 2021’de gerçekleşecek erken seçim öncesinde olması beklenmiyor.