Kulis: TJK'nın organize ettiği at yarışları ve bahis oyunları özelleştirilecek

Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize edilen at yarışları ve bahis oyunlarının, tüm haklarının özelleştirilmesi, hükümet tarafından 2017 yılında öncelikler listesine alındığı öğrenildi. Kulislerden edinilen bilgilere göre, bu özelleştirmeden milyarlarca liralık gelir bekleniyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın kulis haberi şöyle:

Bir süreden beri özelleştirilecek kurumlar kapsamında olan ve devlete önemli gelir kaynağı oluşturacak at yarışlarının özelleştirmesi yeniden gündem oluşturdu. Bakanlar Kurulu'nun iki hafta önce yapılan toplantısında, at yarışlarının özelleştirmesiyle ilgili çalışmalar hakkında brifing verildiği öğrenildi. Türkiye Jokey Kulübü’nün özelleştirme gerçekleşene kadar yarışları düzenlemesine ilişkin yetkisi bir yıl daha uzatılırken, gelirlerin Varlık Fonu’na aktarılması tartışıldı.

Masaya yatırıldı

Edinilen bilgiye göre, devlet için milyarlarca liralık önemli bir gelir kaynağı olan ve 3 binden fazla ganyan bayisini ilgilendiren at yarışlarının özelleştirmenin nasıl yapılacağı, önemli tartışmalardan birini oluşturuyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın kontrolünde Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize edilen at yarışları ve bahis oyunlarının, tüm haklarının özelleştirilmesi, hükümet tarafından 2017 yılında öncelikler listesine alındı. Özelleştirme gelirlerinin, Varlık Fonu’na aktarılması planlanıyor. Bu kadar büyük kaynağı yönetecek bu kurumun masıl denetleneceği de başka bir tartışmayı oluşturuyor.

Yetki bir yıl uzatıldı ama...

Bakanlar Kurulu’ndaki brifingde, at yarışlarının özelleştirme sürecinin ayrıntıları ve varlık fonu ile ilişkilendirme biçiminin yeniden değerlendirilmesine karar verildi. Çalışmanın, aralık sonuna kadar tamamlanacağı ve özelleştirme sürecinin yeni yılda hızlanacağı bilgisi paylaşıldı. Türkiye Jokey Kulübü’nün at yarışları düzenleme yetkisinin süresi de bir yıl uzatıldı. Ancak özelleştirmenin yapıldığı tarihte bu yetkinin sona ereceği de belirtildi.

Özelleştirme esasları

Hazırlanan taslağa göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, bu kurumun tüm taşınmazlarını lisans sahibine devredecek ve yurtiçinde ve yurt dışında at yarışıdüzenleyemeyecek. Yurtiçinde at yarışları düzenleme, yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen at yarışları üzerine yurtiçinden ve yurtdışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkilerine ilişkin lisanslar, birlikte veya ayrı olarak 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirilecek.

Bakanlık sadece denetleyecek

Yatırım ve işletme giderlerine ilişkin oran ile lisansın süresi Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından belirlenecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına at yarışları düzenleme amacına yönelik olarak tahsis edilmiş veya fiilen bu amaçla kullanılan taşınmazlar ile üzerlerindeki yapı ve tesisler, sözleşme süresince bedelsiz olarak at yarışları düzenleme lisansı sahibinin kullanımına verilecek. İzleme ve denetleme yetkisi ise bakanlıkta olacak.

3 BİN

Türkiye’deki ganyan bayisi sayısı

400 MİLYON TL

Her yıl dağıtılan yaklaşık yarış ikramiyesi

4 MİLYAR TL

At yarışlarının bir yılda yaklaşık elde ettiği hasılat