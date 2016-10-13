Kulis: TBMM'de başkanlıkla ilgili süreci Başbakan yürütecek, Erdoğan ön planda olmayacak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İki yolumuz var. İlki, Sayın Cumhurbaşkanı'nın fiili başkanlık durumundan vazgeçmesidir. Olmazsa fiili duruma hukuki boyut kazandırılmalıdır" ifadesiyle gündeme getirdiği "Başkanlık sistemi"yle ilgili olarak kulis yazdı. "Başbakan 7 maddelik Anayasa değişikliği için Kılıçdaroğlu ve Bahçeli’yi ziyaret edecekti. Şimdi buna başkanlık sistemi ve 60 maddelik değişiklik de eklenecek. Başbakan, Kılıçdaroğlu veBahçeli’den randevu talep edecek. Bu hafta içinde liderlerle bir araya gelecek" diyen Selvi, "Başkanlık sistemiyle ilgili tartışmalarında Cumhurbaşkanı, ön planda gözükmeyecek. Süreci Başbakan yönetecek" ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, il başkanları toplantısında “Bahçeli’nin açıklamaları umut vericidir. Sayın Bahçeli’ye teşekkür ediyorum. AK Parti en kısa sürede Anayasa değişikliği teklifini Meclis’e sunacaktır” demişti.

Abdulkadir Selvi'nin "Erdoğan 2017'de başkan mı" başlığıyla yayımlanan (13 Ekim 2016) yazısı şöyle:

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin önerisi ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklaması ile birlikte başkanlık sistemi bir anda gündemi belirledi.

Bahçeli, yaptığı hamlelerle bir anda siyasi dengeleri altüst edebilen bir lider. Geçmişte 3 Kasım 2002 seçimleriyle ilgili kararın alınmasından 1 Kasım’a giden sürece kadar bunun birçok olumlu-olumsuz örneğini gördük.

Devlet Bahçeli’nin başkanlık sistemiyle ilgili açıklaması AK Parti cephesinde bir heyecan yarattı. Daha da ötesi Bahçeli’nin bu açıklamayı yaptığı salı günü AK Parti kurmayları Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelerek bir yol haritası belirlediler. Başbakan dün il başkanları toplantısında Bahçeli’nin önerisi ile başkanlık sistemi konusunda yeni bir durumun ortaya çıktığını belirtti. Başkanlık sistemi birkaç kez gündeme geldi ancak Bahçeli’nin önerisine kadar AK Parti hiç bu kadar umutlanmamıştı. Çünkü netice itibariyle başkanlık sistemi bir Anayasa değişikliği gerektiriyor. Sayı işi.

Anayasa değişikliği konusunda MHP’nin, “kırmızı çizgileri” var.

1- Anayasa’nın ilk 4 maddesi değiştirilmeyecek.

2- Üniter yapıya dokunulmayacak.

3- Eyalet sistemi gibi bir sistem önerilmeyecek.

Reform süreçlerinde belki bunlar tartışma konusu olabilirdi ama bir süredir AK Parti ile MHP politikaları birbirine çok yaklaştı.

PKK ile mücadelede, Musul operasyonunda, Fırat Kalkanı’nda, 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ ile mücadelede iki parti aynı çizgide.

MHP’nin kırmızı çizgilerini AK parti yöneticileri ile konuştum.

MHP’nin kırmızı çizgilerine AK Parti’nin itirazı yok. AK Parti’nin, Anayasa değişikliği önerisinde ilk 4 madde korunacak. Üniter yapıyı esas alan bir başkanlık sistemi önerilecek. Federal sistem çağrısı yapan düzenlemelerden uzak durulacak.

Bahçeli, Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda üzerinde uzlaşmaya varılan 60 maddenin bu pakete dahil edilebileceğini açıklamıştı. AK Parti, 60 maddenin korunduğu, 15 Temmuz’dan sonra üç partinin üzerinde çalıştığı 7 maddeyi ve başkanlık sistemini esas alan düzenlemeleri içeren Anayasa değişikliği paketini Meclis’e sunacak. 70-80 maddeden oluşan bir Anayasa değişikliği paketi olacak. AK Parti Grup BaşkanvekiliMustafa Elitaş’la konuştum. 2007 Anayasa değişikliği ile doğrudan milletin seçtiği Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiğinin altını çizdi, artık bu melez sisteme bir son verilmesi gerektiğini söyledi. Elitaş, başkanlık sistemi referanduma götürüldüğünde milletin destek vereceği kanaatinde. 15 Temmuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinin Türkiye için ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Elitaş,“Bu sistemin sigortası Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ama fiili durum yasal hale getirilmezse Erdoğan’dan sonra bizi bir kaos bekliyor demektir. Millete götürelim kararı millet versin” görüşünde.

AK Parti, başkanlık sistemiyle ilgili bir takvim oluşturdu mu?

İl başkanları toplantısının basına kapalı bölümünde Başbakan, “Bahçeli’nin açıklamaları umut vericidir. Sayın Bahçeli’ye teşekkür ediyorum. AK Parti en kısa sürede Anayasa değişikliği teklifini Meclis’e sunacaktır” dedi. Başbakan 7 maddelik Anayasa değişikliği için Kılıçdaroğlu ve Bahçeli’yi ziyaret edecekti. Şimdi buna başkanlık sistemi ve 60 maddelik değişiklik de eklenecek. Başbakan, Kılıçdaroğlu veBahçeli’den randevu talep edecek. Bu hafta içinde liderlerle bir araya gelecek.

Başkanlık sistemiyle ilgili tartışmalarında Cumhurbaşkanı, ön planda gözükmeyecek. Süreci Başbakan yönetecek.

Peki sayı işi ne olacak? Anayasa değişikliği için AK Parti’nin sayısı tek başına yeterli değil. AK Parti’nin 317 milletvekili var. Meclis Başkanı oy kullanamadığı için 316 oyu var. MHP’den 14 milletvekili evet dediği takdirde Anayasa değişikliği için referanduma gidecek bir sayıyı yakalamış olacak. CHP ve HDP’nin tavrı nedeniyle 367’nin aşılması beklenmiyor ama millete gitmesi AK Parti’ye yetiyor.

AK Parti’ye göre önemli olan “Sayı değil, irade”. Bahçeli, olumlu tavrını sürdürdüğü sürece MHP’den güçlü bir destek bekleniyor.

3 ay önce FETÖ’cü darbe girişimi ile tasfiye edilmek istenen Erdoğan, 2017’de“Başkan” olursa şaşırmayın.