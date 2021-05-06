Kulis: TBMM’deki HSK seçiminde İyi Parti ve CHP’ye ‘uzlaşma’ görüntülü tuzak kuruldu

Hâkimler Savcılar Kurulu’na (HSK) ilk defa 7 üye seçecek olan TBMM’de, iktidar ile muhalefet arasındaki "uzlaşma" arayışının ardında “Millet İttifakı’nı bölme girişimi” olduğu belirtiliyor.

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin kulis haberine göre, AKP, HSK üye seçimi için önce İyi Parti’ye, “7 üyeden 2’sini size verelim, siz de bize TBMM Karma Komisyonu’nda destek verin” önerisini götürdü. Ancak İyi Parti bu öneriye, “CHP’nin olmadığı yerde biz olmayız” karşılığını verdi. Ardından aynı öneriyi CHP’ye götüren AKP, oradan da “İyi Parti’nin olmadığı yerde biz olmayız” yanıtı aldı. İktidar, bu girişimiyle hem “Millet İttifakı’nı parçalamayı” hem de kamuoyuna, “HSK üye seçimlerinin uzlaşmayla yapıldığı mesajını” vermek istedi.

7 HSK üyesinin seçiminde uzlaşma olmaması durumunda nasıl bir yöntem izlenecek?

AKP yetkililerinin, 7 HSK üyesinin seçiminde uzlaşma olmaması durumunda nasıl bir yöntem izleyeceği de tartışılıyor. İddialara göre iktidar, “üye adaylarının çarşaf liste halinde oylamaya sunulması” ve bu yolla “bir komisyon üyesinin birden fazla üyeye oy vermesinin sağlanması” yöntemini uygulamayı planlıyor. Bu durumda “kuraya kalacak üyelerin iktidar oylarının çoğunluğuyla belirlenebileceği” değerlendiriliyor. Ancak, AKP tarafından hazırlanan ve TBMM’deki HSK seçimlerinin ne şekilde gerçekleştirileceğine ilişkin düzenleme bunu engelliyor.

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, “7 üyenin 4’ünün iktidar çoğunluğu tarafından, 3 üyenin ise muhalefet tarafından belirlenmesi” yönünde görüş belirtiyor. Bu kapsamda CHP ve İYİ Parti’nin bu noktadan geri adım atması beklenmiyor.