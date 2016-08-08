Kulis: TBMM 15 Ağustos'ta tatile giriyor; KHK'lerin görüşülmesi Ekim'e kalabilir

AKP'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uyarı ve ısrarına karşın OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lerin Meclis’ten geçirilmesini geciktirdiği ileri sürüldü. Kanun Hükmünde Kararname’leri komisyon gündemlerine getirmeyeceği belirtilen AKP'nin, TBMM Genel Kurulu sürecini de yeni yasama yılına bırakmayı planladığı da iddia edildi. Meclis’in tatile girmesi durumunda KHK’ler için TBMM İçtüzüğü’ndeki 30 günlük süre de işlemeyecek. Plan işlerse, Meclis'in açılışı Ekim ayına kalabilir

30 gün süresi var

TBMM İçtüzüğü’ne göre, OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lerin TBMM’de en geç 30 gün içinde görüşülüp karara bağlanması gerekiyor. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, içtüzükte, “Komisyonlarda en geç 20 gün içinde görüşmeleri tamamlanmayan kanun hükmünde kararnameler Meclis Başkanlığı’nca doğrudan doğruya genel kurul gündemine alınır” hükmü de yer alıyor. Hükümetin, ilk kararnamesi 23 Temmuz, ikinci kararnamesi 27 Temmuz, üçüncü kararnamesi de 31 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanarak TBMM Başkanlığı’na sunuldu. AKP, kararnameleri komisyonlarda görüştürmeden doğrudan genel kurul gündemine alınmasını istiyor. Kararnamelerin komisyonlarda görüşülmemesi durumunda kararnameler sırasıyla 13- 17 ve 21 Ağustos’ta genel kurula inecek. İçtüzük hükümleri işletilirse bu tarihlerden itibaren 10 gün içinde kararnamelerin genel kurulda görüşülmesi gerekiyor.

Ancak AKP, içtüzük hükümlerine karşın kararnamelerin görüşülmesiyle ilgili bir süre sınırlaması olmadığını savunuyor. Geçmiş dönemlerde bu süreler dışında görüşülen ya da hiç görüşülmeyen kararnameler bulunduğunu belirten AKP yöneticileri, kararnamelerin görüşülmesi yönünde kesin bir karar alınması durumunda bunun bayram tatili sonrası ya da yeni yasama yılına kalabileceğini dile getiriyor. AKP, muhalefetle de görüşerek 15 Ağustos’tan sonra TBMM’yi tatile sokmayı ve bayram tatili sonrası yeniden açmayı düşünüyor. Gelişmelere göre Meclis’in 1 Ekim’de açılmasının da gündeme gelebileceği kaydediliyor.

İçtüzüğün 128. maddesi:

OHAL kapsamında çıkarılan KHK’ler, kanun tasarı ve tekliflerinden önce ivedilikle en geç 30 gün içinde görüşülür ve karara bağlanır. Komisyonlarda en geç 20 gün içinde görüşmeleri tamamlanmayan kanun hükmünde kararnameler Meclis Başkanlığı’nca doğrudan doğruya genel kurul gündemine alınır.