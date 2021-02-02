Kulis | Siyasi Partiler Yasası'ndaki düzenleme gelecek yıla kaldı; milletvekili transferine kapıları kapatacak bir maddeye de düzenlemede yer verilecek

Cumhuriyet gazetesinin "Siyaset kulisi" köşesinde "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 'HDP’nin kapatılması yönündeki çağrısının ardından yeniden tartışılmaya başlanan Siyasi Partiler Yasası’ndaki (SPY) düzenlemenin, bu yıl değil, 'belli bir mutabakat zemini hazırlanması' gerekçesiyle, 2022 yılında AKP tarafından TBMM’ye sunulacağı konuşuluyor." iddiasında bulunuldu.

Köşede, "Ancak iktidar kanadının, özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, erken seçim halinde Ali Babacan’ın kurduğu DEVA Partisi ile Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi’ne 'milletvekili verebilecekleri yönündeki' sözlerini de dikkate aldığına ve bu durumu engellemek için 2milletvekili transferine kapıları kapatacak bir maddenin yeni düzenlemede yer alacağına' dikkat çekiliyor. Bu nedenle AKP her ne kadar yasa ile ilgili düzenleme için 2022 yılını işaret etse de 'muhalefeti bu madde yönünde ikna edemeyeceği' ifade ediliyor." görüşü savunuldu.

Yazıda, "İktidar, SPY için 'parlamentoda muhalefetin de desteğini' isterken, muhalefet partileri ise 'milletvekillerinin parti değiştirmesini engelleyecek bir maddenin yasa içine konulmasının, milletvekilleri açısından antidemokratik olacağını' vurguluyor. Muhalefet kanadı, 'böylesi bir maddenin milletvekilinin özgür düşüncesine müdahale olacağına' dikkat çekiyor. İktidarın SPY’yi temel alarak, 'Hazine yardımlarına ilişkin düzenleme koşulunu öne süreceğini belirten muhalefet bu maddeyi de önceleyerek, daha sonra ‘iktidarın istemediği partilere Hazine yardımının engelleneceğini, bunun da Türkiye’deki demokrasi yolunu tıkayacağını' düşünüyor." ifadesini kullanıldı.