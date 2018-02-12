Kulis: Selin Sayek Böke, Kılıçdaroğlu'nun MYK üyeliği teklifini reddetti

Geçen hafta düzenlenen kurultayda 790 oy alarak yeniden CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün (11 Şubat 2018) CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'yi arayarak Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliği teklif ettiği öğrenildi.

CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç'un ardından en çok oy alan ikinci kişi olarak Parti Meclisi'ne (PM) giren Böke ise, T24'ün aldığı bilgiye göre, bu teklifi "teşekkür ederek" reddetti.

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16 Nisan'dan sonra parti yönetimindeki görevlerini bırakmıştı

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği açıklanan halk oylaması sonrası Selin Sayek Böke, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Sonuçların "gayrimeşru" olduğunu savunan Böke, parti yönetimine yönelttiği eleştirisinde "Atılması gereken adımlar, 16 Nisan gecesinden başlayarak gereken siyasi kararlılık ve netlikle atılmamıştır", " Sonucu kabullenerek hedefler ve politikalar oluşturmak, demokrasiye ve her şeyden önce demokrasi iradesini ortaya koymuş milyonlara haksızlıktır" ifadelerine yer vermişti.

'Sınıf temelli, emekten yana sol siyaset' çağrısı ve tüzük değişikliği teklifi

Böke, 3 - 4 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen kurultay öncesi CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ile yayımladığı manifestoda parti yönetimine eleştirilerini sürdürmüştü. "Sınıf temelli, emekten yana sol siyaset" çağrısı yapılan metinde, parti yönetiminin politikası eleştirilmiş, şunlar kaydedilmişti:

"2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday belirlenmesi süreci, savaş tezkerelerine ilişkin geliştirilen tutum, dokunulmazlıkların kaldırılması sürecindeki tavır, Yenikapı mitingine ilişkin tutum, 16 Nisan referandumu gecesi gayrimeşru sonuç karşısında tepkisiz kalınması ve benzeri örneklerde tekrar tekrar yaşadığımız gibi bu 'siyasetsizleşme' süreci kalıcı bir politik çizgi ve yönetim tarzı hâline getirildi."

Böke ve Cihaner, parti organlarına ilişkin seçimlerde delegelerin salt çoğunluğunun oyuyla gündeme gelen ‘blok liste’ usulünün tamamen tüzükten çıkarılmasını ve "temsilde adalet" için Parti Meclisi üye sayısının yüzde 20 artırılmasını önereceklerini kaydetmişti.

Selin Sayek Böke kimdir?

Selin Sayek Böke 1972 yılında New York'ta dünyaya geldi. İlkokulu Çankaya İlkokulu'nda, lise eğitimini 1989 yılında TED Ankara Koleji'nde tamamladı.



1993 yılında ODTÜ İktisat bölümü'nden lisans diplomasını aldı. 1993-1999 yılları arasında Duke Üniversitesi'nde iktisat alanında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını sürdürdü. Bu süre zarfında Duke Üniversitesi'nde ders vermenin yanı sıra Dünya Bankası projelerinde danışmanlık görevlerinde de bulundu. Bu danışmanlık görevleri kapsamında Güney Afrika, Doğu ve Orta Avrupa ekonomilerine dair projelerde çalıştı. 1999 yılında Duke Üniversitesi'nden İktisat doktorasını aldı.



1999-2001 yılları arasında Bentley Üniversitesi'nde Ekonomi Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak çalıştı. 2001-2003 yılları arasında IMF'nin Washington DC ofisinde Ekonomist olarak görev aldı. Uganda masasındaki görevini sürdürürken aynı yıllarda Ziyaretçi Öğretim Üyesi olarak Georgetown Üniversitesi'nde ders verdi.



2003 yılından beri Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünde öğretim üyesi olarak görev alan Böke, 2010 yılında "Doçent" ünvanını aldı.

Selin Sayek Böke, 2011-2014 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı görevini sürdürdü. 2013-14 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürüttü.



2011 yılından beri TÜBİTAK Sosyal Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG) Danışma Kurulu üyesi.



Yaptığı bilimsel çalışmalar birçok uluslararası ve ulusal endeksli dergide ve kitaplarda bölüm olarak yayınlandı. “Uluslararası iktisat alanında doğrudan yabancı yatırımların etkileri ve belirleyicileri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle 2010 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü aldı. Bu çalışmalarındaki bilimsel katkıları sebebiyle 2007 yılında Almanya'daki Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün verdiği ''Küresel Ekonomide Mükemmeliyet Ödülü''nü (Excellence Award in Global Economic Affairs) kazanan dört ekonomistten biri oldu. 2011 yılında da Mustafa Parlar Vakfı Teşvik Ödülü aldı; birçok TÜBİTAK araştırma projesinde yürütücülük yaptı.



Böke, CHP'nin 6 Eylül 2014'te gerçekleştirilen 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne seçildi. 14 Eylül 2014 tarihinde Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirilen Böke, 1 Kasım 2015 seçimlerinde İzmir'den CHP Milletvekili seçildi.

Böke, 6 Mayıs 2017 tarihinde Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerinden istifa etti.