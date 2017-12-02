Kulis: Sağlık Bakanı istifasını sundu, Erdoğan "Revizyonu bekle" dedi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a istifasını sunduğu, Erdoğan'ın "Şu an zamanı değil, zaten bir kabine revizyonu düşünüyoruz" diyerek geri çevirdiği iddia edildi.

Gazete Duvar'da Özlem Akarsu Çelik'in imzasıyla yayımlanan haberin ilgili bölümü şöyle:

Ahmet Demircan’ın bakanlık koltuğuna oturmasından bir ay sonra (25 Ağustos 2017) olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması (OHAL) kapsamında çıkarılan 694 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile Sağlık Bakanlığı’nın hem merkez hem de taşra teşkilatında önemli değişikliklere gidildi.

Halk Sağlığı ve Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlıkları yürürlükten kaldırılarak bu kurumlar genel müdürlük olarak yeniden düzenlendi. Bakanlığın il düzeyindeki hizmetlerinin yürütülmesinden il sağlık müdürlerinin sorumlu olacağı yeni düzenlemede hastanelerin de başhekimler tarafından yönetilmesi öngörüldü. Bütün atamaların da en geç üç ay içinde, 25 Kasım’a kadar bitirilmesi gerekiyordu. Ancak atamalar bir türlü tamamlanamadı. Atamaların uzamasında MİT(Milli İstihbarat Teşkilatı)’e gönderilen isimlerin geri dönmesi başta olmak üzere birçok sebep sayılıyor.

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