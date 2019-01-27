Kulis: Saadet Partisi, yeni oluşumun adresi olabilir

31 Mart’taki yerel seçimin ardından yeni bir siyasi oluşumun ortaya çıkabileceği, oluşumun içinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da yer alabileceği öne sürüldü. Kulislere göre, oluşumun adresi Saadet Partisi olabilir.

Gazete Duvar’ın “Duvar Arkası” başlığıyla yayınladığı ve kulislerin yer aldığı haberin ilgili kısmı şöyle:

"Ankara siyaset kulislerinde 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarına dair senaryolar konuşulmaya başlandı. Seçim sonuçlarının Meclis’te grubu bulunan 5 siyasi partiye etkileri olacak. Bunun yanı sıra bir süredir Ankara’da 31 Mart sonuçlarının yeni bir siyasi oluşumun da kapısını arayabileceği konuşuluyor. Bahsettiğimiz oluşum, uzun zamandır gündemde olan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da içinde yer alacağı söylenen yeni bir parti kurulacağı iddiası. Tecrübeli siyasetçiler yeni bir partinin ancak seçim sonuçları ortaya çıktıktan sonra netleşeceğini söylüyor. Son günlerde artan kulisler ise yeni bir partiden çok mevcut bir partiye geçişi öngörüyor. Deneyimli bir siyasetçinin iddiasına göre, yeni bir parti kurulmayacak ama kökleri Refah Partisi’ne uzanan Saadet Partisi bu yeni oluşumun adresi olabilir. Şu an Meclis’te 2 milletvekili bulunan Saadet Partisi’ne AK Partili bir grup milletvekilinin geçebileceği, kongre ile de içine yeni oluşumu alan bir yönetim oluşturulabileceği konuşuluyor. Abdullah Gül’ün ise bu süreçte öncülük eden değil dışarıdan destekleyen bir pozisyonda olacağı ifade ediliyor. Tabii tüm bu iddialar ancak 31 Mart sonuçlarının ardından bir anlam kazanacak."