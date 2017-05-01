Kulis: Olağanüstü kongrenin sloganı "Efsane geri dönüyor" olacak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 21 Mayıs'ta yapılacak AKP 3. Olağanüstü Kongresi'nde slogan olarak "Efsane geri dönüyor" ifadesinin belirlendiğini ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partili cumhurbaşkanlığı sistemini getiren anayasa değişikliğinin kabulünün ardından yaptığı açıklamada "Resmi sonuçlar açıklandıktan sonra AK Parti'nin başına geçeceğim" ifadesini kullanmıştı. 2 Mayıs'ta AKP'ye yeniden üye olacak Erdoğan'ın 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongrede tek aday olması bekleniyor.

Abdulkadir Selvi'nin "AK Parti’de önemli gelişmeler yaşanacak" başlığıyla yayımlanan (1 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

Demirel, yasaklar kaldırılıp DYP’nin başına döndüğünde, “Hasret bitti, kucaklaştık” demişti.

12 Eylül darbesinden sonra SHP ile koalisyon hükümeti kurup, başbakan olduğunda ise ilk sözü, “Nerede kalmıştık?” olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, “Yeniden Bismillah” diyecek. 2 Mayıs’ta Erdoğan’ın parti üyesi olmasıyla birlikte AK Parti’de ‘ikinci Erdoğan dönemi’ başlayacak. Erdoğan cumhurbaşkanı seçildiğinde, “Koşan, terleyen bir cumhurbaşkanı olacağım” demişti. AK Parti’nin başına geçmesiyle birlikte yeniden ‘koşan, terleyen bir AK Parti’ olacak. AK Parti 7 Haziran,1 Kasım seçimleri ile 16 Nisan’da referandumdan başarıyla çıktı. O nedenle haksızlık etmek istemem ama Erdoğan’ın yeniden geminin kaptan köşküne geçmesiyle birlikte yeni bir dönem başlayacak. Emanet sahibi emanetini devralacak.

Anayasa referandumu sürecinde yabancı bir misafiri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Şu anda ne yaptıramıyorsun ki, AK Parti’ye genel başkan olmak istiyorsun?” diye soruyor. Erdoğan, “Dışarıdan müdahale ile bir yere kadar oluyor. Ahmet Hoca’yla yapamadık işte. Binali Bey’le sorun yaşanmıyorsa, belediyeden bu yana benim yanımda olduğu için” karşılığını veriyor. Erdoğan’ın AK Parti’nin başına geçmesiyle birlikte 27 Ağustos 2014 tarihinde açılan parantez kapanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın partiye üyeliği nedeniyle düzenlenecek olan törende AK Parti Genel Merkezi’nde ilk grup konuşmasını yapacak.�Erdoğanyarınki konuşmasında, 2019 seçimlerinin startını verecek.

2. Erdoğan dönemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti Genel Başkanı seçileceği 21 Mayıs’tan itibaren ise AK Parti ve hükümet açısından yeni bir dönem başlayacak.

1- AK Parti vitrini yenilenecek. AK Parti yönetiminden bazı isimler kabineye kaydırılacak, kabineden bazı isimler parti yönetimine getirilecek.

2- Kabine değişecek. 6-7 bakanı kapsayan bir değişikliğin olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan gezisine çıkarken, “Kabine değişikliği teklifi hükümetindir. Dolayısıyla hükümetin tasarruf alanına ben tabii ki cumhurbaşkanı olarak giremem. Şu anda gündemde böyle bir şey söz konusu değil. Ama ileride ne olur ne biter, onu da şu anda söylemek yanlış olur” dedi.

Belli ki kongreden önce değişiklik olmayacak. Zaten AK Parti kulislerinde de MKYK değişikliği ile kabine revizyonunun birbirine yakın zamanlarda gerçekleşeceği konuşuluyor.

‘2. Erdoğan’ döneminin başlamasıyla birlikte AK Parti’de önemli ölçüde bir ‘yenileşme ve değişim’ sürecinin başlaması bekleniyor. Referandum sonuçları ‘alarm zilleri’nin çalmasına neden oldu. Teşkilatlarda ve yerel yönetimlerde yeniden yapılanmaya gidilecek. ‘Yorulan, enerjisini kaybeden, sahada çalışmayan’teşkilatlar ile referandumda partiyi aşağıya çeken, hizmet üretmeyen, yıpranmış yerel yönetimler değiştirilecek. AK Parti, 2019 seçimlerine hazırlanacak.

AK Parti, şölen havasında bir olağanüstü kongre yapmayı planlıyor. Böylece referandum sonuçlarıyla oluşan ‘buruk hava’nın dağıtılması ve partide yeni bir yürüyüşün başlatılması hedefleniyor. Olağanüstü kongrenin sloğanı ise, ‘Efsane geri dönüyor’ olacak.

Yeni heyet

Bu arada AK Parti’de referandum sonuçlarını değerlendirmek üzere Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın başkanlığında bir heyet oluşturuldu. Heyette genel başkan yardımcıları Mustafa Ataş, Mehdi Eker, Cevdet Yılmaz ile Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yer alıyor. Heyet, referandum sonuçlarına ilişkin teşkilatlardan, bakanlardan, milletvekillerinden ve kamuoyu araştırma kuruluşlarından alınacak bilgileri bir rapor haline getirip Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak.

AK Parti 7 Haziran’dan sonra da bir istişare heyeti oluşturup, yanlışlarıyla yüzleşip, 1 Kasım başarısını yakalamıştı. AK Parti’de teşkilatları ve belediyeleri gözden geçirmek yararlı olur ama yetmez.

Çünkü çok dipten gelen bir dalga var. Onun görülmesi gerekiyor.

Referandum sonuçları gösterdi ki, İstanbul’u denizin üstünden köprüyle, denizin altından Marmaray’la birleştirmek güzel ama yetmiyor.

Asıl, İstanbulluların gönüllerine köprüler kurmak gerekiyor.