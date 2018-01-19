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Kulis: Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Başkanlığı'na aday olmayı düşünmüyor, Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek

İl kongrelerini tamamlayan CHP'de olağan kurultay heyecanı başladı

19 Ocak 2018 18:13

CHP’de, il kongrelerinin tamamlanmasının ardından gözler 3-4 Şubat’ta yapılacak 36. olağan kurultaya çevrildi.

Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday adaylığını ilk açıklayan eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal olurken 2014’te yapılan olağünüstü kurultayda da aday olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin de pazartesi günü TBMM'de  düzenleyeceği basın toplantısında aday adaylığını açıklaması bekleniyor. 

İnce'nin bir süredir il ve ilçe teşkilatlarının yanı sıra bazı belediye başkanlarıyla da görüştüğü ve en az 200 delegenin imzasını alması durumunda aday adaylığını açıklayağı kaydedildi. 

İnce’nin adaylık için özellikle Anadolu’daki örgütlerden çok sayıda telefon aldığı belirtilirken Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul İl Başkanlığı'na seçilmesinin ardından bazı çevreler tarafından adı ortaya atılan İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın ise adaylık düşünmediği belirtildi. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Salıcı’nın yakın çevresine “AKP’nin yandaş medya üzerinden bu tarz gerçekdışı haberler yaptığı, kendisinin duruşunun net olduğu ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu desteklediği”ni söylediği kaydedildi.

 

 

 

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