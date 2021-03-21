Kulis | Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilebilir

Merkez Bankası (MB) Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınması, siyaset kulislerini de hareketlendirdi. AKP’de, “Ağbal’ın görevden alınmasıyla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine değişikliği sinyalini” verdiği konuşuluyor. Ağbal’ın, “Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilebileceği” de ileri sürülüyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Ağbal’ın 4.5 ay önce atandığı MB Başkanlığı görevinden alınması, AKP içinde “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurultay hamlesi” olarak değerlendiriliyor. Erdoğan’ın, önceki gün “çarşamba günü düzenleyeceği kurultayda 2023 manifestosunu açıklayacağını ve gerek insan hakları gerekse ekonomi paketini kapsayan çok geniş anlamda bir konuşma planladığını” söylediğine dikkat çekilirken “Ağbal’ın görevden alınmasının sürpriz olmadığına” vurgu yapılıyor. “2023 seçimlerine güçlü AKP yönetimi ve kabine ile girme kararı alan Erdoğan’ın, yarın kabine revizyonu yapabileceği, Ağbal’ın revizyon öncesi görevden alınmış olmasının bir nedeninin de Hazine ve Maliye Bakanlığı’na getirilmek istenmesinden kaynaklı olabileceği” ifade ediliyor. Kulislerde, “Erdoğan’ın, MB’nin faizi, beklentilerin üzerinde 200 puan artırmasından da haberinin olduğu iddia edildi.

Hangi isimler gidecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yeni kabinede yer almayacağı; yeni kabinede Binali Yıldırım, Ömer Çelik, Hayati Yazıcı gibi AKP’deki etkin isimlerin yer alabileceğine öne sürüldü.