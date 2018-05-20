Kulis: Muharrem İnce'nin başkan yardımcısı, AKP kurucularından Fatma Bostan Ünsal olacak

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, seçimi kazanması durumunda AKP'nin kurucu isimlerinden Fatma Bostan Ünsal'ı başkan yardımcısı olarak atayacağı iddia edildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; ikinci tura kalması durumunda toplumun farklı kesimlerini temsil edecek cumhurbaşkanı yardımcılarını baştan ilan edeceğini açıklayan İnce’nin, muhafazakâr bir isim olarak Fatma Bostan Ünsal’ı düşündüğü konuşuluyor.

İhraç edilmişti

AKP kurucusu olduktan sonra başörtüsü çıkışı ile bilinen Ünsal, Barış için Akademisyenler Bildirisi’ne imza attıktan sonra partisinden ihraç edilmiş, daha sonra da OHAL KHK’sı ile üniversitedeki görevine son verilmişti.

Ünsal CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde 2017 yazında yapılan Adalet Yürüyüşü’nün bir bölümüne katılmıştı.

Fatma Bostan Ünsal kimdir?

Fatma Bostan Ünsal 1965 yılında Balıkesir’in Manyas ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. Georgetown Üniversitesi İslam Hıristiyan Araştırmaları Merkezi’nde misafir araştırmacı olarak görev yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyelerindendi.