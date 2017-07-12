Kulis: MHP'nin milletvekili adaylarının AK Parti listesinden gösterilmesi konuşuluyor

Hürriyet yazarı Murat Yetkin, Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak MHP Genel Başkanlığı'na aday olan ve daha sonra partiden ihraç edilen Meral Akşener ve Ümit Özdağ'ın kuracağı yeni partiyle ilgili olarak "Yeni milliyetçi parti kurulup seçime girdiği takdirde, muhtemelen MHP tabanından oy alacak. Yeni partinin yüzde 10 barajını aşıp Meclis’e girip girmeyeceği üzerine sorular soruluyor ama bu durum aynı soruları MHP için de geçerli kılıyor" görüşünü dile getirdi. Yetkin, sözlerinin devamında "Oysa MHP’nin milletvekili adaylarının AK Parti listesinden gösterilmesi halinde hem onların seçilip Meclis’e girmesi, sonra ayrılıp kendi gruplarını kurması, hem de Erdoğan ve AK Parti’ye derin bir yüzde 50 nefesi aldırması mümkün olacak. Siyaset kulisinde konuşulan konulardan birisi bu" iddiasını aktardı.

Murat Yetkin'in "Erdoğan-Bahçeli ittifakına doğru" başlığıyla yayımlanan (12 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

Meclis İç Tüzük değişiklik teklifi bugün Anayasa Komisyonunda görüşülmeye başlıyor.

Değişiklikler 16 Nisan referandumundan sonra gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçenlerde Meclis’in bu değişiklikler yapılmadan tatile girmemesini istemişti.

Erdoğan bu değişiklikleri yasa yapım sürecinin hızlanması için elzem sayıyor. CHP muhalefetine göreyse bu değişikliklerle yasalar üzerinde gruplar ve milletvekillerinin konuşma süreleri kısıtlanıyor, Meclis’in ve milletvekillerinin yasama üzerindeki etkileri daha da azalıyor.

AK Parti grubu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara-İstanbul yürüyüşünü yapmaktayken MHP lideri Devlet Bahçeli’den gelen destekle birlikte teklifi Meclis’e sundu. Bu desteğe dek kuliste bazı AK Parti milletvekillerinin de bu değişikliklerle güçlerinin azalacak olmasından duyduğu hoşnutsuzluk konuşuluyordu.

Bu sorun Bahçeli’nin verdiği destekle aşılmış görünüyor.

Bahçeli son bir yıldır Erdoğan’a üçüncü stratejik desteğini vermiş bulunuyor.

Önce 15 Temmuz’da bastırılan askeri kalkışma ardından 20 Temmuz’da Olağanüstü Hal ilanına verdiği destek.

Sonra Erdoğan’ın cumhurbaşkanının bütün yürütme gücünü elinde toplamasına ve yasama ile yargı üzerindeki gücünü artırmasına izin veren Anayasa değişikliğini (16 Nisan’da) referanduma taşıyabilmesi için Meclis oylamasında verdiği destek.

Şimdi de İç Tüzük desteği.

Bahçeli, MHP’den kopuşlarla tabanda oluşan güç kaybını, Erdoğan’a verdiği destekle hükümet üzerinde etkisini artırmak suretiyle kapatma taktiğini izliyor sanki.

Erdoğan da giderek kendisi içim kilit önem taşıyan konularda Bahçeli’yi yanında bulmaya alışıyor.

Soru, bu işbirliğinin bir ortaklık olmasa da bir ittifaka dönüşüp dönüşmeyeceği

Önümüzde seçimler var; Ankara da her ne kadar 2018 söylentileri fısıldanıyorsa da belirlenen seçim tarihi 2019.

Bu seçim öncekilerden farklı olacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için artık yüzde 50 artı 1 gerekiyor. Ama Meclis’te de cumhurbaşkanının başında olduğu partinin iktidarda olması için benzeri tablonun çıkması şart.

Meral Akşener ve Ümit Özdağ’ın duyurduğu yeni milliyetçi parti kurulup seçime girdiği takdirde, muhtemelen MHP tabanından oy alacak. Yeni partinin yüzde 10 barajını aşıp Meclis’e girip girmeyeceği üzerine sorular soruluyor ama bu durum aynı soruları MHP için de geçerli kılıyor.

Oysa MHP’nin milletvekili adaylarının AK Parti listesinden gösterilmesi halinde hem onların seçilip Meclis’e girmesi, sonra ayrılıp kendi gruplarını kurması, hem de Erdoğan ve AK Parti’ye derin bir yüzde 50 nefesi aldırması mümkün olacak. Siyaset kulisinde konuşulan konulardan birisi bu…

Bahçeli’nin MHP tabanda güç kaybetse de Erdoğan ve AK Parti üzerindeki etkisini artırmasına neden olan ihtimaller tablosu bu aslında.

Siyaset önümüzdeki yakın gelecekte yepyeni senaryolara canlanacağa benziyor.