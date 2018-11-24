Kulis: MHP ile ittifak pazarlığında gündeme gelen illerin AKP teşkilatlarında kriz yaşanıyor

Kulislere göre MHP’nin AKP ile sürdürdüğü ittifak pazarlığında masaya koyduğu Adana, Mersin, Manisa, Isparta ve Osmaniye’nin AKP teşkilatlarında kriz yaşanıyor. 5 ilde de MHP’nin 4 ya da 5'inci parti olmasına karşın yerel seçimde desteklenmesi yönünde karar olasılığına karşı il ve ilçe teşkilatları ile partililerden genel merkeze tepki yağıyor. Edinilen bilgiye göre il milletvekillerini telefon ve mesaj yağmuruna tutan partililerden, ‘eğer aday çıkarmayacaksak siz de sine-i millete dönün’ mesajları geliyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre parti kulislerinde her ne kadar "Osmaniye dışında diğer iller zaten bizim elimizde değil. Ankara ve İstanbul’u kazanmak için bu iller yine MHP’de kalabilir" savunması yapılsa da parti teşkilatlarının ve seçmenin tepkisi nedeniyle AKP’nin aday göstermeyeceği illerde MHP’nin de kazanamayabileceği, belediyelerin muhalefete gidebileceği yorumları yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeniden ittifak masasına oturmasıyla birlikte iki parti arasında başlayan görüşmeler, parti kulislerini hareketlendirdi. Bahçeli, masaya Adana, Mersin, Manisa, Isparta ve Osmaniye’yi getirirken; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da illerle ilgili anketleri ortaya koyduğu belirtiliyor. AKP’nin Adana ve Osmaniye’de aday çıkarmayarak MHP’nin adayını desteklemeye yaklaştığı, ancak Manisa, Isparta ve Mersin’le ilgili pazarlığın ise sürdüğü kaydediliyor. AKP kulislerinde, Manisa yerine Balıkesir’in MHP’ye önerildiği konuşuluyor.

‘Kayyım’ aday

Erdoğan, bugün İstanbul’da 40 kadar belediye başkan adayını açıklayacak. Açıklanacak iller arasında Ankara ve İstanbul da bulunuyor. İstanbul’a Binali Yıldırım, Ankara’ya ise Mehmet Özhaseki’nin adaylığına kesin gözüyle bakılırken, İzmir’de eski bakanlardan Nihat Zeybekci’de karar kılındığı belirtiliyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ise kayyım Cumali Atilla’nın aday gösterileceği belirtiliyor.

Güneydoğu’da 4 belediyesi bulunan AKP’nin bu belediyelerden yalnızca Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yola devam etme kararı aldığı, diğer 3 belediyede ise yeni isimleri aday yapacağı öğrenildi.