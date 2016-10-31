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Kulis: MHP, idamın getirilmesi şartıyla başkanlığa destek verecek

Bahçeli, "Meclis’te nasıl oy kullanırsak, referandumda da öyle oy kullanırız" demişti

31 Ekim 2016 11:45

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın idamla ilgili “Çok da gecikmemeli” sözlerinin ardından, kulislerde başkanlık sistemi ile idamın birlikte getirilebileceği konuşulmaya başlandı. Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün haberine göre, MHP’nin idamın yeniden getirilmesi karşılığında başkanlık sistemine destek vereceği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün kendisini dinleyelerce “idam isteriz” sloganlarına “Yakın, çok yakın... Çok da gecikmemeli” karşılığı vermesinden önce, siyasi kulislerde idamla ilgili yeni bir formül konuşulmaya başlandı. Formülle, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin son grup toplantısında başkanlıkla ilgili yaptığı “Meclis’te nasıl oy kullanırsak, referandumda da öyle oy kullanırız” sözleri arasında bağlantı kuruldu.

Kulislere göre, Bahçeli’nin bu açıklamasından sonra MHP’nin başkanlığa Meclis’teki oylamada destek vermesi için ikna edilmesi gerektiği yolunda arayışlar gündeme geldi. Bahçeli’nin Meclis’te başkanlığa destek vermesi için MHP kitlesinin nasıl memnun edileceği değerlendirmeleri yapıldı. Bu değerlendirmeler içinde, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seslendirilen idam formülü dile getirildi.

AKP’nin başkanlık sistemine ilişkin anayasa değişiklik paketiyle eşzamanlı olarak, idamı geri getiren anayasa değişikliğinin de devreye sokulması konuşuldu.

Cumhurityet'te yer alan haber şöyle devam ediyor:

 

"İdam ikna eder"

 

İdam formülü özellikle MHP seçmeninin ve parti içi muhalefetin de başkanlığa karşı direncini kıracak bir formül olarak dile getirildi. Başkanlıkla eşzamanlı Meclis’e idamın getirilmesi durumunda, tabanın parti yönetimine baskısının kırılacağı ve MHP grubunun net bir şekilde başkanlığa destek vereceği hesaplamaları yapıldı. “Başkanlık için idam” şeklinde de ifade edilen adımın gerçekleşmesi durumunda, MHP’nin bir süredir karşılıksız bir biçimde iktidarın tüm tezlerine teslim olduğu şeklindeki algının da değiştirilebileceği analizleri yapıldı. Bu kapsamda MHP’nin idamla kendi tabanı ve seçmen karşısındaki imajının da yeniden düzeltilebileceği görüşleri ifade edildi.

İdam formülünün her iki parti arasındaki resmi ve gayri resmi temaslarda benimsenmesi durumunda, Meclis harekete geçirilecek. İdamla ilgili anayasa değişikliği de bu durumda başkanlık paketiyle Meclis’e gelecek. İdam teklifinin Meclis’e MHP tarafından da getirilip AKP tarafından benimsenebileceği yöntemleri üzerinde de değerlendirmeler sürüyor.

 

 

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