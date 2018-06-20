Kulis: MHP grup kuramıyor

AKP'nin, 24 Haziran'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Döne Milletvekili Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala, yaptırdığı anketlerle Cumhur İttifakı’nın il il çıkaracağı milletvekili sayısını hesapladığı belirtildi. AKP'nin yaptığı hesaba, göre ittifak ortağı MHP'nin 20'nin altında vekil çıkaracağı öne sürüldü. Bu hesaba göre, kulislerde MHP'nin Meclis'te grup kuramayacağı konuşuluyor.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, AKP, hiçbir şeyi şansa bırakmayıp tüm adımlarını anketlere göre atma özelliğini bu seçimde de sürdürüyor. 24 Haziran seçimlerine ilişkin iktidar partisinde anketler üzerinden kendisinin ve ortağı MHP’nin çıkarabileceği milletvekili sayısına ilişkin hesaplamalar yapılıyor.

Edinilen bilgiye göre, daha önce sadece kendisi için 301 hedefi olan AKP , bu kez MHPile birlikte 301’i bulmayı yeterli görüyor. AKP’nin hesaplamalarına göre, HDP ile birlikte muhalefeti oluşturan Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın parlamentodaki oranları birbirine çok yakın seyrediyor. İktidarla muhalefet arasındaki farkın 10-20 milletvekili arasında olacağı tahmini yapılıyor.

MHP 20’nin altında

AKP’nin hesaplamalarında en dikkat çekici tahmin MHP’nin sandalye sayısı. Buna göreMHP , Meclis’te grup kurma sayısı olan 20 sandalyeyi bulamıyor. AKP’nin bu hesabı gerçekleşmesi halinde MHP Meclis’te grubu bulunan partiler arasından çıkmış olacak.

Son günlerde AKP ile bizzat MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de dahil olduğu polemiklerin bu tür sandalye sayısı konusunda yaşanan rekabet ile ilgili olduğu kulislerde konuşuluyor.

AKP’nin hesaplamalarına göre, CHP hala sahip olduğu 130 civarındaki milletvekili sayısını büyük oranda koruyor. Yine hesaplamalar ilk kez gerçek oy oranı ortaya çıkacak olan Meral Akşener’in İYİ Partisi’nin 50’nin üzerinde milletvekili ile Meclis’te temsil edileceğini gösteriyor. HDP’de aynı hesaplamalara göre kıl payı yüzde 10 barajını aşarak mevcut milletvekili gücünü koruyor.