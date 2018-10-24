Kulis: MHP, Genel Kurul ve komisyonlarda muhalefetle iş birliği yaparak AKP'yi zorlama yoluna gidebilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında karşılıklı açıklamalarla önce "bitti", ardından gelen açıklamalarla "devam edecek" denilen Cumhur İttifakı’nın geleceği her iki partide de tartışılıyor. Kulislerde MHP'nin, bundan sonra ya AKP ile istişare ederek bazı konuları gündeme getirebileceği ya da TBMM Genel Kurulu ve komisyonlarda muhalefetle işbirliği yaparak AKP’yi zorlama yoluna gidebileceği belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberi aynen şöyle:

AKP kulislerinde, Cumhur İttifakı’nın geleceğiyle ilgili şu değerlendirmeler yapılıyor:

Bahçeli, AKP’yi rahatlattı: AKP’de ‘yerel seçimde ittifak’ istenmiyordu. MHP, İstanbul’da aday çıkarmayacağını açıklayarak, Manisa, Mersin ve Adana gibi illerde AKP’nin aday çıkarmayarak kendi adayına destek vermesi gibi bir beklenti içine girdi. Formül bulunması neredeyse imkansızdı. Bahçeli’nin yerel seçimde ittifaktan kendiliğinden vazgeçmesi partiyi rahatlattı.

İttifakın sınırları çizildi

MHP, herhangi bir istişarede bulunmadan AKP’nin sıcak bakmadığı af, yerel seçimde ittifak, emeklilikte yaşa takılanları gündeme getirerek zorlama politikası yürüttü. Gelinen son durum, ittifakın sınırlarının çizilmesi, MHP’nin her istediğini getiremeyeceğini anlaması ve iki partinin de ayrı tüzel kişilik olduğunun vurgulanması anlamında önemli bir gelişme oldu.

AKP Meclis’te sıkıntı yaşar mı?

Af ve yerel seçimde ittifak konularında bir görüş birliğine varılamamış olması, Cumhur İttifakı’nın devam etmeyeceği anlamına gelmiyor. MHP, bundan sonra ya AKP ile istişare ederek bazı konuları gündeme getirebilir ya da TBMM Genel Kurulu ve komisyonlarda muhalefetle işbirliği yaparak AKP’yi zorlama yoluna gidebilir. AKP’nin istemediği bir yasa önerisinin komisyondan geçmesi için tüm muhalefet partilerinin birlikte hareket etmesi gerekiyor ki bu çok mümkün değil.

'Cumhur ittifakı' yerelde böyle çöktü

Vekil transferi gündeme gelir mi?: MHP ile iplerin tamamen atılması durumunda AKP’de milletvekili transferi gündeme gelebilir. AKP’nin BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile 291, muhalefetin ise toplam 305 milletvekili bulunuyor. 5 milletvekilinin AKP’ye geçmesinin yeterli olduğuna dikkat çekilirken, böyle bir durumun gerçekleşmesi durumunda AKP’nin vekil sayısı 301’e ulaşmasa bile muhalefetin toplam vekil sayısının 300’e düşeceğine işaret ediliyor.