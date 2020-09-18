Kulis: Meslek örgütlerinin yapısını değiştirecek düzenleme Meclis'e gelebilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır” sözleriyle birlikte, siyaset kulislerinde, 'yeni yasama dönemiyle birlikte meslek odalarıyla ilgili bir düzenlemenin de Meclis’e gelebileceği' tartışılıyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bir dönem meslek odalarının başındaki 'Türk' ifadesinin kaldırılacağına yönelik açıklamasıyla birlikte, iktidar cephesinde yeni yasama yılında aynı 'çoklu baro' sisteminde olduğu gibi meslek örgütlerinin yapısını da ilgilendiren bir düzenlemenin 'gelmesi gerektiği' de konuşuluyor. Buna göre, aynı “çoklu baro” sisteminde olduğu gibi meslek odalarının da üye yapıları ve seçim sistemlerinin değişmesi gündeme gelebilecek.

Meslek odalarıyla ilgili yeniden nispi seçim üzerinde durulabilecek. Nispi temsil sisteminde, her oda veya grup, aldıkları oy oranlarına göre üye çıkarabiliyor. Aynı çoklu baro sisteminde olduğu gibi bir odanın delege sayısının düşmesi söz konusu olabilecek.