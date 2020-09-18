T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kulis: Meslek örgütlerinin yapısını değiştirecek düzenleme Meclis'e gelebilir

18 Eylül 2020 07:34

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır” sözleriyle birlikte, siyaset kulislerinde, 'yeni yasama dönemiyle birlikte meslek odalarıyla ilgili bir düzenlemenin de Meclis’e gelebileceği' tartışılıyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bir dönem meslek odalarının başındaki 'Türk' ifadesinin kaldırılacağına yönelik açıklamasıyla birlikte, iktidar cephesinde yeni yasama yılında aynı 'çoklu baro' sisteminde olduğu gibi meslek örgütlerinin yapısını da ilgilendiren bir düzenlemenin 'gelmesi gerektiği' de konuşuluyor. Buna göre, aynı “çoklu baro” sisteminde olduğu gibi meslek odalarının da üye yapıları ve seçim sistemlerinin değişmesi gündeme gelebilecek. 

Meslek odalarıyla ilgili yeniden nispi seçim üzerinde durulabilecek. Nispi temsil sisteminde, her oda veya grup, aldıkları oy oranlarına göre üye çıkarabiliyor. Aynı çoklu baro sisteminde olduğu gibi bir odanın delege sayısının düşmesi söz konusu olabilecek. 

Ne olmuştu? 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) hedef aldı. TTB'yi "İhanet oluşumu" olarak nitelendirdiği açıklamasında Bahçeli, "Türk Tabipler Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır" dedi.

TIKLAYIN | Bahçeli "ihanet oluşumu" dedi, TTB'yi hedef aldı: Derhal ve gecikmeksizin kapatılmalı, yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalı

 

 

ETİKETLER

MHP Genel BaşkanıDevlet BahçeliTürk Tabipleri BirliğikapatılmaMeclisdüzenlemegündem
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24