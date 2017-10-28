Kulis: Merve Kavakçı yeni kararnameyle büyükelçi olarak atanacak

Başbakan Binali Yıldırım, yeni atanan büyükelçileri Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Başbakan Yıldırım'ın davetine, daha önce Kuala Lumpur'a atandığı açıklanan ancak son büyükelçiler kararnamesinde ismi yer almayan Merve Kavakçı da katıldı. Kararnamede ismi bulunmayan Kavakçı ile ilgili sürecin devam ettiği, izleyen günlerde yeni bir kararname ile atamanın yapılacağı iddia edildi.

Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre, Yıldırım büyükelçilere hitap etti. Türk diplomasi geleneğinin asırlara dayanan köklü bir geçmişi olduğunu kaydeden Yıldırım, dünyanın dört bir yanında görev yapacak büyükelçilere başarılar diledi.

"Ataması ilerde yapılacak"

Başbakan Yıldırım'ın davetine, daha önce Kuala Lumpur'a atandığı açıklanan ancak son büyükelçiler kararnamesinde ismi yer almayan Merve Kavakçı da katıldı. Son büyükelçiler kararnamesinde ismi bulunmayan Kavakçı ile ilgili sürecin devam ettiği, izleyen günlerde yeni bir kararname ile atamanın yapılacağı belirtildi. Kavakçı ile aynı durumda olan büyükelçilerin de toplantıya katıldıkları, onlar için de benzer bir sürecin işleyeceği vurgulandı.

Eski milletvekili olan Kavakçı, 1999'da başörtülü olarak yemin etmek isteyince protestolara maruz kalmış, ardından da ABD vatandaşı olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılmıştı. Kavakçı, 3 Temmuz'da Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden vatandaşlığa alınmıştı.