Kulis: Merkez Bankası birimlerinde atama rüzgârı; Uysal-Albayrak döneminde atananlar dahil kapsamlı değişiklikler yapıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda dün gerçekleştirilen Banka Meclisi toplantısında alınan kararlarla özellikle politika belirleme ve uygulama süreçlerinde etkili olan birimlerde yönetici değişiklikleri ve atamalar gerçekleştirildiği konuşuluyor. Kaynaklarım, Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü, Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü gibi temel birimler dahil çeşitli birimlerde genel müdür ve diğer yönetici kademelerinde değişiklikler gerçekleştirildiğini belirtti.

Görevden alınan isimlerin çoğunluğunun iki yıldan az süredir görevde oldukları, yerlerine atananların hemen tamamının ya benzer ya da daha az kıdem ve tecrübede oldukları kaydedildi.

Yapılan atamalarla eski Başkan Murat Uysal döneminde, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın onayıyla atandığı bilinen yöneticilerin birçoğunun görevden alındığı da ifade edildi.

Yerlerine yapılan atamaların birkaç istisna dışında, bulundukları birimlerin kıdemli ve tecrübeli isimleri olmadığı, yöneticilik tecrübelerinin çok az ya da çok sınırlı olduğunun altı çizildi.

Merkez Bankası’ndaki değişim rüzgârının alt kademelere de ulaştığı, yakın zamanda muhasebe, lojistik, idari işler gibi bankanın destek birimlerinde de kapsamlı değişiklikler olacağı yönünde beklenti oluştuğu belirtildi.

Kaynaklarım, ekonomide risklerin çok yüksek olduğu bir dönemde yöneticilik tecrübesi sınırlı isimlerin kilit görevlere atanmasının başlı başına bir risk unsuru olduğunu vurguluyor.