Kulis: Melih Gökçek, Yerel Yönetimler Bakanı olacak

Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, 'Yerel Yönetimler Bakanlığı'nın kurulacağını ve başına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettirilen AKP'li Melih Gökçek'in getireceği iddiasını gündeme getirdi.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Uğuroğlu, kulislere yansıyan önemli bir iddiayı gündeme getirdi. AKP milletvekillerinin kabine değişikliği konusunda “Erdoğan CHP’li belediyelerin oy kazanmalarını engellemek için Gökçek’i bakan yapacak” dediğini aktaran Uğuroğlu söz konusu paylaşımda, “Melih Gökçek’in yerel yönetimler bakanı olacak” dedi.

Orhan Uğuroğlu’nun söz konusu paylaşımı şöyle: