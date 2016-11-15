Kulis: Kredilere vergi indirimi bütçeye yıllık 9 milyar lira açık vermesine sebep olacak "geçici" vergi indirimi geliyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın "Geçici vergi indirimleri yapabiliriz" açıklamasının ardından ayrıntılar Maliye kulislerinde konuşulmaya başlandı. Maliye, kredi faizinden alınan %5’lik BSMV’nin kaldırılması üzerinde çalışıyor. Bütçe geçici olarak yıllık 9.1 milyar lira açık verecek ancak vergi barışı bu açığı kapatacak.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, önceki hafta bankacılar ile bir araya gelen Bakan Ağbal, kredilerin ve dolayısıyla ekonominin canlanmasının yollarını aradı.

Bankacılar uzun süredir krediler üzerindeki en büyük yük olan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nin (BSMV) kaldırılmasının şart olduğunu Ağbal’a ilettiler. Özellikle ticareti ve üretimi destekleyecek krediler üzerindeki yüzde 5’lik BSMV’nin kaldırılması veya en azından oranda indirime gidilmesi bankacılar için ‘olmaz ise olmaz’ şart olarak öne sürüldü. Bunun üzerine teknik uzmanlara görev veren Bakan Ağbal’ın bu hafta içinde teknik çalışma sonucu ortaya çıkacak resme göre karar vermesi bekleniyor.

Eğer BSMV tümden kaldırılırsa Maliye’nin buradan kaybı 9-10 milyar lira arasında olacak. Bu nedenle üretimi ve ticareti destekleyen bazı kredi kalemlerinde bu verginin kaldırılması mümkün olabilecek. İkinci bir yol ise verginin geçici olarak örneğin 6 aylığına kaldırılması. Maliye çevreleri vergi barışı nedeniyle gelebilecek olan ek katkıyla BSMV’nin kaldırılması ile oluşacak kaybın telafi edilebileceğini ifade ediyor. Vergi barışı nedeniyle başvuruların 54 milyar lirayı aştığı ifade edildi.

100 bin liralık kredide 2 bin lira

BSMV kredi faizleri üzerinden alınıyor. Örneğin 100 bin liralık ve 48 ay vadeli kredi alan bir kişi toplamda 2 yıl içinde 40 bin lira faiz öderken 2 bin lira da BSMV ödemek zorunda. Şimdi bu 2 bin lira ödenmeyeceği için aylık kredi taksitleri 50 lira daha da ucuzlayacak. Diğer bir söylem ile kredi faiz oranı da yüzde 0.75 civarında düşmüş gibi olacak. Büyük tutarlı kredilerde ve faizin daha da yüksek olduğu dönemlerde ve özellikle üretimin maliyeti açısından BSMV oldukça belirleyici olabiliyor.

Yıllık faizi 0.75 puan indirecek

Kredi faizinin yüzde 5’i olan BSMV’nin kaldırılması kredi faizlerini yıllık yüzde 15’ten hesaplanırsa en az 0.75 puan ucuzlatacak.

Sadece vergi değil başka adımlar da var

Ekonomide hem bu yıl hem de gelecek yıla ilişkin gelişmelerin öngörülene göre oldukça düşük bir büyümeye işaret ettiğini belirten üst düzey ekonomi yetkilileri, ekonomiyi canlandırmak için geçici vergi indirimlerinin yanı sıra yeni adımlar üzerinde çalışıldığını söylediler. Reuters’a bilgi veren ekonomi yetkilileri son gelen veriler ışığında büyümenin üçüncü çeyrekte sıfır ya da negatif olarak gelmesinin beklendiğini belirtirken, bu yıl büyümenin OVP’de öngörülen yüzde 3.2’nin altında ve yüzde 2.8 olarak öngörüldüğünü, gelecek yıl için hedeflenen yüzde 4.4 büyümeye ise ulaşmanın şu anki şartlarda mümkün görünmediğini kaydettiler. Büyümeyi desteklemek adına atılan adımlara bu hafta itibarıyla bir yenisinin daha eklenmesi bekleniyor. Kamu bankalarının kamu kurumlarına ödeyeceği mevduat getirisini TCMB faiz koridorunun üst bandı ile sınırlayacak tebliğin bu hafta yayımlanması bekleniyor.