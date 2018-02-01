Kulis: Kılıçdaroğlu'nun listesinde Anayasa Profesörü Kaboğlu ve Cihangir İslam da var

CHP’nin hafta sonu yapılacak 36. olağan kurultayında, 2010’dan bu yana 7 kurultay gören ve 4 kez genel başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi 5. kez ipi göğüsleme hesabı yapıyor. Kılıçdaroğlu’nun rakibinin ise adaylık için yeterli imzayı topladığını ilan eden Yalova Milletvekili Muharrem İnce olması bekleniyor. Eski Parti sözcüsü Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner’in başını çektiği “Sol Gövde” hareketi ise “anahtar liste” çıkararak Parti Meclisi için mücadele edecek. CHP’de 36. olağan kurultayında hesaplar 2019’da yapılacak olan yerel, genel ve cumhurbaşkanlığı seçimine göre yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, kurultayda seçilecek genel başkan için “varlık-yokluk” meselesi olacağının değerlendirildiği partide, bu kurultaydaki çıkışların, gelecek kurultaya “yatırım olduğu” yorumu da yapılıyor. CHP’de kurultay hazırlıkları ve tarafların hesaplarına ilişkin kulislerde konuşulanlar şöyle:

Genel merkez tek listeyle

Cumhuriyet'ten Ayşe Sayın'ın aktardığına göre, Genel merkezde, yerel, genel ve cumhurbaşkanlığı seçiminde adayları belirleyecek olan PM listesini mümkün olduğunca ‘deldirmemek’ için farklı formüller tartışılıyor. 2016 kurultayında, delegeye 102 ve 60 kişilik iki ayrı anahtar liste arasında tercih yapma olanağı tanınmış, bunu sonucunda da 24 isim “listeyi delerek” PM’ye girmişti. Bu, PM’de genel merkez ağırlığı korunmasına karşın, merkez yönetim Kurulu üyeliği seçimlerinde Kılıçdaroğlu’nun elini daraltmıştı. Yeniden bu durumun yaşanmaması için Kılıçdaroğlu ve ekibinin tek bir anahtar liste çıkarması bekleniyor. Bazı milletvekilleri ve il yöneticilerinin Kılıçdaroğlu’na, “blok listeye dönelim” önerisi götürdüğü, ancak Kılıçdaroğlu’nun, “Benim en önemli taahhütlerimden biri parti içi demokratikleşme ve bu kapsamda çarşaf listeydi, bu doğru olmaz” diyerek geri çevirdiği öğrenildi.

Nasıl bir vitrin?

Kılıçdaroğlu’nun, partinin oy yelpazesini genişletmek için hem milletvekili adayı olarak hem de parti yönetimine sağ-liberalmuhafazakâr kökenli isimleri alması muhaliflerinin en büyük eleştiri malzemesini oluşturuyor. Kulislerde, muhaliflerin “ithal aday” diye eleştirdiği isimlere bu kez çok fazla yer verilmeyeceği beklentisi yüksek. PM’den en az fireyle çıkma hesabı yapan Kılıçdaroğlu’nun yeniden seçilmesi halinde MYK’ye, “genç, tanınan, mücadeleci bir ekibi” taşıyacağı ifade ediliyor. PM seçimlerinin çarşaf liste ile yapılmasına kesin gözüyle bakıldığı için yaklaşık 600 ismin aday olabileceği hesaplanıyor. Henüz netleşmese de kulislerde KHK ile üniversiteden ihraç edilen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, akademisyen Yunus Emre’nin isimleri genel merkezin PM listesi için geçiyor. Kulislerde Adalet Yürüyüşü’nde Kılıçdaroğlu’na eşlik eden ve İslamcı kimliğiyle tanınan Cihangir İslam’ın adı da konuşuluyor. Ancak adaylık için İslam’ın öncelikle parti üyesi olması gerekiyor. Diplomasi ekibini güçlendirmek istediği belirtilen Kılıçdaroğlu’nun, diplomat kökenli eski milletvekili Osman Korutürk’ü listesine alabileceği de iddialar arasında.

2019 manifestosu ve Berberoğlu mesajı

“Cesaret ve Adalet” temalı kurultayda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in divan başkanlığına getirilmesi planlandı. Kurultayda Kılıçdaroğlu’nun “özgürlük, adalet, demokrasi” ekseninde, partisinin 2019 seçimlerine dönük manifestosunu açıklayacağı belirtiliyor. Tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu’nun mesajının da okunması beklenen kurultayda, Berberoğlu’na parti yönetiminde onore edecek bir görev verilmesi düşünülüyor.

İnce’nin hesabı

“Kaybeden değişmezse, kazanan da değişmez” sloganıyla ikinci kez adaylığa hazırlanan Muharrem İnce, 2014’teki olağanüstü kurultayda Kılıçdaroğlu’nun ilk ve tek rakibi olmuştu. 2014’de 177 imza ile aday gösterilip 450 oy alan İnce, 250-300 arasındaki imzayla aday gösterilmesi halinde genel başkan seçileceği hesabı yapıyordu. İnce, ikinci kez aday adaylığını ilan ederken, aday gösterilmek için gerekli imzaya ulaştığını açıkladı, ancak kaç imzaya ulaştığı konusunda bilgi vermedi. İnce’nin en büyük endişesini ise genel merkez baskısıyla imzaların çekilmesi oluşturuyor. İnce, bu kaygısı nedeniyle dün Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek, genel merkez yöneticilerinin delegeye imza baskısı yaptıklarından şikâyetçi oldu ve bu durumun önlenmesini istedi. İnce ve ekibi 2014 kurultayında, Kılıçdaroğlu’nun 944 oyla aday gösterildiğini ancak 740 oyla seçildiğine dikkat çekerek, “Sol Gövde”nin de Kılıçdaroğlu’na oy vermemesi halinde, genel başkanlık şansının yüksek olacağı hesabı yapıyor. İnce’ye eski milletvekillerinin büyük bölümünün yanı sıra mevcut milletvekillerinden Tanju Özcan, Yaşar Tüzün, Namık Havutça, Emre Köprülü’nün de aralarında bulunduğu 15 dolayındaki milletvekilinin destek verdiği belirtiliyor.

Böke ve Cihaner’den PM için ‘Sol Gövde’ listesi

16 Nisan referandumundan sonra “mühürsüz oy” konusunda partinin yeterince sert tepki ve refleks göstermemesini eleştirerek parti sözcülüğü ve MYK’den istifa eden Selin Sayek Böke ve genel merkeze muhalif duruşuyla bilinen İlhan Cihaner’in başını çektiği ekip ise Parti Meclisi için mücadeleye hazırlanıyor. CHP’nin “sol ve cumhuriyet değerleri” etrafında yeni politikalarla yoluna devam etmesini savunan ve kendilerine “Sol Gövde” adını veren ekip, bir ofiste çalışmalarını sürdürüyor. “Gelecekiçin.biz” adlı interternet sitesi ile de partililere amaçlarını anlatmaya çalışan ekip, 2019 seçimlerinde gösterilecek adayları belirleyecek olan Parti Meclisi’nde mümkün olduğunca fazla söz sahibi olmak istiyor. Delegelerle ve partililerle ofislerinde görüşme trafiği yürüten “Sol Gövde” önce parti yönetimine egemen olmayı, bir sonra aşama olarak da genel başkan adayı çıkarmayı hedefliyor. Kurultayda, il ve ilçe yönetimlerinin dahil her kademenin önseçimle belirlenmesi, tüm illerin PM’de temsil edilebilmesi için 60 kişilik PM’nin üye sayısının artırılmasını istiyor. “Sol Gövde” hareketine destek verenlerin, genel başkanlık seçiminde oy kullanmayıp sadece PM’de oy kullanma seçeneği değerlendirdikleri konuşuluyor. Niyazi Nefi Kara, Orhan Sarıbal, Ali Şeker, Mehmet Tüm, Zeynep Altıok’un da aralarında bulunduğu milletvekilleri açık olarak harekete destek verirken, mevcut parti ve grup yönetiminden bazı isimlerin de PM seçimlerinde “Sol Gövde” adaylarını destekleyebileceği belirtiliyor.

Adalet Yürüyüşü’ eleştirisi

Aday adaylıklarını açıklayan eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal ile eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun adaylık için yeterli imzayı toplamasının zor olduğuna dikkat çekiliyor. Delege üzerinde gücü bulunmayan iki ismin geleceğe dönük, parti tabanına “ben de varım” mesajı verdikleri değerlendirmesi yapılıyor. Kocasakal’ın “Adalet Yürüyüşü”ne karşı çıkması ve aleyhte yaptığı açıklamaların parti içinde olumsuz algı yarattığı ifade ediliyor.

Tabanın sesinden de liste

CHP’de “Tabanın Sesi” adı altında örgütlenen ve geçen kurultaylarda da PM için liste çıkaran grup da 3. kez liste çıkaracak. Grup tarafından yapılan açıklamada 36. kurultayın “Türkiye’nin yeniden demokratik parlamenter sistemi inşa etme kurultayı” olacağı vurgulanarak, kendi listelerini çıkaracakları vurgulandı.