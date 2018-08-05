Kulis: Kılıçdaroğlu, MYK değişikliğine gidebilir

Genel merkezin “Yeterli imza yok, kurultay yapılamaz” kararının ardından gözlerin çevrildiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) değişikliğe gidebileceği iddia edildi.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün kulislere dayandırdığı haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde önce MYK'da değişiklik, ardından yerel seçim hazırlıkları bulunuyor.

Gelinen nokta Kılıçdaroğlu tarafından "Partiyi yıpratan ve yoran bu süreç artık geride kalmalı, ülkede büyük ve ağır sorunlar var. CHP vakit kaybetmeden önüne dönmeli, işlerine dönmeli" şeklinde değerlendiriliyor. Kılıçdaroğlu, bu çerçevede ilk olarak tabanın ve örgütün de yaklaşımlarını dikkate alacak bir değişimi harekete geçirecek.

Kılıçdaroğlu imza sürecinde de "CHP'de önemli değişiklikler olacak, göreceksiniz" diyerek MYK'da değişim yapacağı mesajını vermişti. Söz konusu değişimin bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor. CHP liderinin MYK'daki kritik birkaç ismi değiştireceği Parti Meclisi'nden (PM) yeni isimleri MYK'da görevlendireceği konuşuluyor.

Mevcut MYK ile bu hafta son toplantısını yapması beklenen Klılıçdaroğlu, A takımına alacağı yeni isimlerle 'parti içine yönelik enerji kaybı' yerine 'parti dışına yönelik mesajlar verecek' yeni bir süreç başlatmayı hedefliyor.