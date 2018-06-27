Kulis: Kılıçdaroğlu, "İktidar CHP'nin parti içi meselelerle uğraşmasını istiyor, bu oyuna gelmeyelim" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin ardından MYK’sini topladı. Kılıçdaroğlu’nun Mahir Ünal ve iktidardaki bazı isimlerin CHP’nin bu yazı parti içi meselelerle geçirmesini istediğini belirterek, “CHP bu oyuna düşmemeli. Muharrem İnce de bu oyuna düşmeyecektir. Var gücümüzle yerel seçimlere asılmalıyız. AKP kan kaybediyor. Yerel seçimlere odaklanmak yerine birbirimizle uğraşırsak her şeyi AKP’ye teslim ederiz” uyarısında bulunduğu öğrenildi.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, toplantıda seçim sonuçları detaylarıyla masaya yatırıldı. Oy oranı azalan ve az oy alınan illerde eksikliklerin tespiti için detaylı analiz yapılması kararı alındı. Kulislerde ise kılıçdaroğluile İnce’nin telefon görüşmesi yaptığı belirtilirken, parti kaynakları bu görüşmeyi ya da içeriği hakkında net bir bilgilendirme yapmadı. İnce kanadından sosyal medya üzerinden “saat 20.00’de CHP önünde” etiketiyle açılan yapılan çağrıyla bir ilgilerinin olmadığı vurgusu yapıldı.

Kendilerinin böyle bir tartışma içinde olmadıklarını da belirten İnce kanadı, Kılıçdaroğlu’nun yaptığı seçim değerlendirmesi açıklamasını “gergin” olarak nitelendirdi. İnce kanadı, kendilerinin beklemede ve sessiz kalacaklarını belirtiyor. Öte yandan İnce kanadı ‘’Esas hedef 2023. Türkiye Cumhuriyetinin 100. kuruluş yıldönümünde Cumhuriyeti gerçek cumhuriyetçilerin yönetmesi’’ diyor.