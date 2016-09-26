Kulis: Kılıçdaroğlu, CHP'nin 'FETÖ mağdurları' komisyonunu kontrol etmek için isimsiz ihbarda bulundu

Sözcü yazarı Zeynep Gürcanlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'FETÖ' soruşturmalarında yaşanan mağduriyetlerin araştırılması için kurulan komisyonu denetlemek için isimsiz ihbarda bulunduğunu iddia etti.

Kılıçdaroğlu'nun, "komisyonun istendiği gibi çalışıp çalışmadığına, FETÖ'yle mücadele furyası mağdur ya da mağdur yakınlarına gerekli ilginin gösterilip gösterilmediğini anlamak için" bu ola başvurduğunun kulislerde konuşulduğunu aktaran Gürcanlı, "Başka bir iddiaya göre, Kılıçdaroğlu başka bir isimle telefon edip, komisyona mağduriyet bildirdi. Ancak komisyon o kadar yoğundu ki, 'size kısa sürede geri döneriz' demelerine rağmen Kılıçdaroğlu'na aynı gün içinde dönüş gerçekleşmedi.

Gürcanlı'nın Sözcü'de "New York'ta kaçırılan fırsat" başlığıyla yayımlanan (26 Eylül 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

Darbe girişiminin ardından başlayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bile “at izi, it izine karıştı” dediği tutuklama, görevden alma, memuriyetten ihraç etme zinciri, Türkiye'de en çok tartışılan konu…

FETÖ ile doğrudan bağlantıları olmadığı halde, sırf Bank Asya'da sahip oldukları hesaplar ya da isimsiz ihbar mektuplarıyla kamudan ihraç edilenleri en çok dert edinen kişilerden biri de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu…

Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP, FETÖ gözaltı/görevden almalarından mağdur olduklarına inananlar için partide bir başvuru merkezi, bir komisyon oluşturdu.

Kılıçdaroğlu, sadece komisyonun kurulmuş olmasıyla yetinmedi. Bu komisyonun çalışmalarının da bizzat takipçisi…

Nasıl mı?

CHP kulislerinde, geçenlerde Kılıçdaroğlu'nun kendini tanıtmadan, komisyona bir ihbarda bulunduğu konuşuluyor. Sırf komisyonun istendiği gibi çalışıp çalışmadığına, FETÖ'yle mücadele furyası mağdur ya da mağdur yakınlarına gerekli ilginin gösterilip gösterilmediğini anlamak için…

Kulislerde konuşulanlara göre, Kılıçdaroğlu başka bir isimle telefon edip, komisyona mağduriyet bildirdi. Ancak komisyon o kadar yoğundu ki, “size kısa sürede geri döneriz” demelerine rağmen Kılıçdaroğlu'na aynı gün içinde dönüş gerçekleşmedi.

Kılıçdaroğlu da bu konuyu Parti Meclisi ve MYK gündemine getirip, komisyonun daha etkin çalışması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Şimdi CHP harıl harıl komisyonda görevlendirilecek ek personel arıyor.

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