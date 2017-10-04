Kulis: Kılıçdaroğlu, 6 ilin Belediye Başkan adayını belirledi

TBMM’de, AKP kanadından örgütlere yönelik operasyonlar merakla izlenirken ana muhalefet partisi CHP kulisleri de hareketli.

Kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek Olağan Kurultay'da yapılacak seçimler CHP kanadında bir yarış estiriyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Grup başkanvekilliği, idare amirliği ve katip üyelik seçimlerinde kimseyi işaret etmeyeceği belirtiliyor. Genel Başkanın herkes yarışsın dediği anlatılıyor.

CHP kulislerinden gelen bilgilere göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, İstanbul, Bursa, Antalya, Adana ve Balıkesir’in belediye başkan adaylarını belirledi. Yine kulislere göre, genel başkan adayların isimlerini belirlemede ‘kapalı devre’ çalıştı. Anket, kamuoyu ve buna benzer çok sayıda yöntemleri kullandı.

CHP’de grup başkanvekili Levent Gök, İdare Amiri Tufan Köse ile Katip Üye Emre Köprülü, ikinci kez aday olmayacaklarını seçildikleri dönem ilan ettikleri için yarışa girmeyecekler.