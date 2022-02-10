Kulis: KGF destek paketleri 10 yıl vade ve yüzde 16 faizle verilecek

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli üç yeni pakete ilişkin edindiği bilgileri köşesinde aktardı. Erdoğan, Yatırım destek paketi, ihracat destek paketi ve KOBİ'lerin işletme harcamalarına yönelik kartlı ödeme desteği sağlanacağını duyurmuştu.

Güngör, söz konusu çalışmaların tamamlandığını ve hafta sonu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tarafından açıklanacağını duyurarak paketlerin detayına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Esnaf ve KOBİ'lere limiti önceden belirlenmiş ve hesabına tanımlanmış nakit para desteği sunulacak. Böylece, acil nakit ihtiyaçları yeni destek paketiyle karşılanabilecek. Verilecek destek paketlerinde kredi faizleri yüzde 16 olacak. Bu da şu anda piyasadaki yatırım ve işletme kredisi faizlerinin 10 puan altında. Halen birçok bankada ticari kredi faizleri yüzde 26-27 bandında seyrediyor.

Kredilerin vadesinin 8 ila 10 yıl olması düşünülüyor. Bankacılar, yatırım kredilerinde 1 yıl anapara ödemesiz dönem getirileceğini belirtiyor."

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