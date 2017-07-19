Kulis: Kabine değişikliği bu hafta yapılacak, 'Ali Babacan' yine gündemde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP Genel Başkanlığı görevini üstlenmesi sonrası kulislerde yapılacağı konuşulan "kabine değişikliği" ile ilgili olarak önemli bir iddia ileri sürüldü.

Bu hafta içerisinde gerçekleştirileceği öne sürülen kabine değişikliği kapsamında, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın ekonomi yönetiminin başına geçirileceği bir kez daha iddia edildi.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre; doğrudan vatandaşa dönük önemli icracı bakanlıklarda da değişikliğe gidileceği dile getirildi. Hükümet sözcülüğünde yeni bir görevlendirmenin gündemde olduğu belirtildi.

Revizyona bu kez, "kesin" gözüyle bakıldığı ifade edildi.