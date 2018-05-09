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Kulis: İyi Parti'ye geçen vekillerin CHP'ye döneceği tarih belli oldu

"Genel Başkanımız 'Kapımız açık' dedi"

09 Mayıs 2018 15:12

Meral Akşener önderliğindeki İyi Parti'nin Meclis'te grup kurabilmesi için CHP’den giden 15 milletvekilinin haftaya tekrar partilerine döneceği iddia edildi.

Destek amaçlı CHP’den İyi Parti’ye geçen milletvekillerinden Erkan Aydın ArtıGerçek’ten Esra Koçak Mayda'ya konuştu.

“Biz demokrasinin tesisi için üzerimize düşen görevi yaptık. Genel Başkanımız kapımız açık dedi. Biz de geri döneceğimiz günü bekliyoruz” diyen Aydın, aday listelerinin YSK’ye iletilmesinin son günü olan 21 Mayıs’tan önce CHP'den aday olacaklarını söyledi.

Bu milletvekillerinin yine aynı yerlerden aday gösterilmesi de bekleniyor. Zira Niğde, Afyonkarahisar, Amasya, Çorum illeri CHP’nin tek milletvekili çıkardığı iller.

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