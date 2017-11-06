Kulis: İyi Parti'nin atamalarında 'merkez' kaygısı yaşanıyor

MeralAkşener’in kurucu genel başkanlığında, MHP’den ayrılan muhaliflerin başını çektiği kadroların öncülüğünde kurulan İYİ Parti'nin teşkilat atamalarında 'merkez' kaygısı yaşanıyor.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre Akşener, Anadolu gezileri kapsamında Ahlat’ta 15 günlük kamp kurarken, eşzamanlı olarak Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da kendisine emanet edilen teşkilatı oluşturmaya başladı. 6 ilin başkanlarını belirleyen Aydın, bu isimleri geçen hafta basına tanıttı.

DYP kökenli eski MHP Milletvekili Yener Yıldırım’ın başlangıçta Ankara İl Başkanı olarak görevlendirildiği, 3 hafta ilçelerde çalışma yapan Yıldırım’ın haberi olmadan, resmi başkanın Mesut Özarslan olarak açıklandığı belirtiliyor. Aydın’ın, “merkez”e hitap eden bir teşkilatlanma kaygısından çok kendi ekibini oluşturma saikiyle hareket ettiğini savunan MHP kökenli İYİ Partililer, Ankara özelinde yaşanan bu atama krizinin, daha işin başında partiye “sağdan-soldan” gelebilecek desteği kesebileceği, merkezden harekete katılabilecek kadroları ürkütebileceği endişesini dile getirdi.

Genel merkez açılıyor

Meral Akşener’in Twitter hesabından, genel merkez binasının 11 Kasım Cumartesi günü açılacağı duyuruldu. Mustafa Kemal Mahallesi’nde tutulan binada, onarım ve dekorasyon çalışması yapılıyor.