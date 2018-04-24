Kulis: İyi Parti'nin açıklaması sonrası CHP'de üç isim konuşuluyor

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'ı işaret etmesinin ardından kulisler hareketlendi. CHP'den 15 milletvekili istifa ederek İyi Parti'ye geçti. CHP'de cumhurbaşkanlığı için çatı aday formülü tartışılırken İyi Parti tarafından dün (23 Nisan 2018) akşam yapılan açıklamada, "Meral Akşener her durumda Cumhurbaşkanı adayı olacaktır” dendi. Kulislere göre, İyi Parti'nin Akşener açıklamasının ardından CHP'de üç isim konuşulmaya başlandı.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre kulislerde parlamento seçimleri için ittifak yapılması ve CHP’nin de cumhurbaşkanlığı için kendi adayını çıkarması formülü tartışılmaya başlandı. Bunun üzerine partide cumhurbaşkanlığı adaylığı için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin adları geçiyor.

PM’de tartışılacak

Kulislerde Büyükerşen’in hem sağ hem de sol seçmenden oy alabileceği ve bu nedenle CHP’nin elindeki en güçlü seçenek olduğu vurgulanıyor. CHP, cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini tartışmak için bugün PM’yi olağanüstü toplayacak. Toplantıda PM üyeleri cumhurbaşkanı adayına dönük düşüncelerini dile getirecek. Toplantıda üç ismin cumhurbaşkanı adayı olarak tartışılması bekleniyor.