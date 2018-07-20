Kulis: İyi Parti yeniden yapılandırılacak

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 20-22 Temmuz arasında parti kurullarıyla bir araya geleceği belirtildi. 3 gün boyunca sürecek kampın partinin yeniden yapılandırılması için ilk adımların atılacağı iddia edildi.

Cumhuriyet muhabiri Ozan Çepni'nin kulislerden aktardığına göre, parti dışı unsurlara 3 gün boyunca kapıların kapatılacağı kampta, partinin önümüzdeki dönemdeki yol haritası ve ortak söylemi belirlenecek. Kampa Başkanlık Divanı, GİK üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının yanı sıra analizler için alanında uzman özel konuklar konuşmacı olarak davet edildi.

Yaklaşık 350 İyi Parti yöneticisinin katılması beklenen kamp parti tabanındaki farklı kesimler için bir kaynaştırma misyonu da taşıyacak. Yapılacak toplantılarda, MHP'den kopan ülkücü kesim, merkez sağdan gelen isimler ve yeni partililerin aynı söylemde buluşması ve İyi Parti kimliğinin oturtulması hedeflenecek. Kampta seçim sürecinin en geniş katılım ve uzmanlarla ayrıntılı değerlendirmesini yapılması, partinin önümüzdeki sürece ilişkin siyaset haritasının netleşmesi ve yerel seçimler gündemde olacak.