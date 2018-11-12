Kulis: İyi Parti, Mansur Yavaş için harekete geçiyor

Kulislere göre İyi Parti, bugün ya da yarın Mansur Yavaş'la görüşecek. Edinilen bilgiye göre Yavaş'ın adaylığı kabul etmemesi durumunda alternatif isim olarak eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un ismi öne çıkıyor.

2019 Mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimler için hem CHP hem de İyi Parti'de konuşulan Mansur Yavaş bilinmezliği devam ediyor. Kulsilerden edinilen bilgiye göre İyi Parti, yerel seçime 4 ay kala Ankara için adı öne çıkan Mansur Yavaş ile görüşme gerçekleştirecek. İlk yerel seçim sınavını vermeye hazırlanan İyi Parti, il ve ilçelerde “milliyetçi, muhafazakar, geçmişi temiz, dürüst, tanınır” adaylarla yola çıkacak. İyi Parti’de 1-15 Aralık arasında aday adaylığı başvuruları alınacak. Yapılacak temayül yoklamalarıyla “yörelerin özelliklerine göre doğru adaylar” belirlenecek.

Milliyet’ten Bahar Atakan’ın haberine göre, 2014’teki yerel seçimde CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olan Mansur Yavaş’ın, 2019’da CHP ve İyi Parti’nin ortak aday olmak istediği öne sürülürken, İyi Parti “gayri resmi bir görüşme için” Yavaş ile bir araya gelecek. Bugün ya da yarın gerçekleşecek görüşmenin içeriği Genel Başkan Meral Akşener’e aktarıldıktan sonra Yavaş’ın adaylığına yönelik açıklama yapılması bekleniyor. Haberde görüşmeyi gerçekleştirecek İyi Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun yaptığı açıklamada, “Sayın Yavaş ile görüşeceğim. Sayın Yavaş’ın düşüncesini ve süreci nasıl değerlendirdiğini öğrenmek için yapılacak bir ziyaret. Adaylık sürecini değerlendirmek istiyoruz. Ankara için hatırı sayılır bir isim. İyi Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olursa mutlu oluruz. Bizi tercih etmesini isteriz. Saygı duyduğumuz, namuslu bir vatan evladıdır” dedi.

İyi Parti kulislerinde eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un adı da Ankara adayı olarak dillendiriliyor. Akşener, Altınok için “Dostum, kardeşim olan bir insandır” derken, Altınok’un kızı Ayça Altınok haziranda İyi Parti’ye katılmıştı.