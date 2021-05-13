Kulis: İyi Parti, “Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına” sıcak bakıyor ancak “HDP şartı” var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Millet İttifakı isterse cumhurbaşkanı adayı olurum” sözleri İyi Parti içinde de yankı buluyor. “Kılıçdaroğlu’nun aday olması durumunda Millet İttifakı’nın 2023’teki seçimleri kazanma olasılığını” tartışan İyi Partililerin “istemesi durumunda Kılıçdaroğlu’nun adaylığına yeşil ışık yakabileceği ancak tek itirazın HDP’ye yönelik olacağı” konuşuluyor. İyi Parti’nin 2023’e giderken hiçbir koşulda “HDP ile yan yana gelmek istemediği” belirtiliyor.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun kulis haberine göre, Akşener’in “Millet İttifakı olarak bir uzlaşı ile aday çıkarılmasına sıcak baktığı” ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun “ittifakın adayı olmak istemesi halinde ise partinin tercihi Kılıçdaroğlu’na bırakacağı” ifade ediliyor. Ancak İYİ Parti kanadı, CHP ile 2023 seçimlerinde belirlenecek ortak cumhurbaşkanı adaylığında “iki parti arasındaki uzlaşıyı kıracak tek unsurun HDP olduğuna” dikkat çekiyor.

Kılıçdaroğlu, geçen günlerde, bir internet sitesinin yayınında HDP ile ilgili, “HDP’nin ittifakta yer almadığını ancak demokrasi içinde HDP’nin de vazgeçilmez bir unsur olduğunu” söylemişti. İYİ Parti’de son günlerde Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri de tartışılıyor. Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için kullandığı “Eşit şartlarda yarışmak isterim” sözlerinin “partiye oy kaybettirdiğine” işaret edilirken, İYİ Parti’nin asla HDP ile yan yana gelmeyeceği de vurgulanıyor.