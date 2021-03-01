Kulis: İyi Parti, "İktidar, HDP’li milletvekilleri hakkındaki fezlekeler üzerinden muhalefeti de kıskaca alabilir mi?" sorusunu tartışıyor

HDP’li 56 milletvekili hakkında TBMM Karma Komisyon’da bulunan 955 fezleke ve bu fezlekeler ile ilgili sürecin bir an önce başlatılmak istenmesi, İyi Parti’yi de stratejik bir hamle yapmaya zorladı. “HDP’li milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekeler için ‘hayır’ oyu vermenin iktidar kanadınca ‘İYİ Parti, HDP ile yan yana’ şeklinde kullanılacağını” düşünen parti, kırmızı çizgilerinden biri olan “terörle mücadeleden de taviz vermek istemiyor.” Bu nedenle İyi Partili milletvekillerinin çoğunlukla fezlekelerin TBMM Genel Kurulu’na gelmesiyle birlikte “dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde ‘evet’ oyu kullanacağı” işaret edilirken “fezlekelerin içerikleri de partinin çekincelerinden birini oluşturuyor.” Buradaki en büyük endişenin “iktidarca HDP’li milletvekillerinden sonra sıranın her ne kadar terörle mücadelede destekten yana olunsa da muhalefete gelebileceğinin olduğu” belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun kulis haberine göre, İyi Parti’de, “fezlekelerin içerikleri üzerinde dikkatli adım atmanın parti üzerine iktidar kanadından gelecek baskılara da set çekebileceğine” vurgu yapılıyor.

“İktidar kanadı, bu fezlekeleri muhalefet üzerinde ‘Demokles’in kılıcı’ gibi sallandırmak istiyor”

Parti yönetimi bu durumu şöyle ifade ediyor:

“İYİ Parti, Millet İttifakı’nın bileşenlerinden birisi. Ancak biz ittifakı, ilelebet bir ittifakmış gibi, göbekten bağlılık olarak nitelendirmiyoruz. Partimizin, terörle mücadele başta olmak üzere, terör örgütleri hakkındaki tutumu da bellidir. Bu nedenle HDP’li milletvekillerinin ‘terör örgütlerine verdiği destek, fezlekelerde somut bir şekilde ortaya konmuşsa, İYİ Parti’nin bu konudaki tutumu da nettir. İYİ Parti gibi bir parti teröre destek verenlerle asla yan yana gelmez. Ancak burada düşündüren şey şu: HDP’li milletvekilleri hakkındaki fezlekeler üzerinden iktidar muhalefeti de kıskaca alabilir mi? İktidar kanadı, bu fezlekeleri muhalefet üzerinde ‘Demokles’in kılıcı’ gibi sallandırmak istiyor. Bize ‘turnusol kâğıdını’ gösteriyor. Bu nedenle hukukçularımızın hazırlanan fezlekeleri dikkatli incelemesinde yarar var. Yetkili organlarımızda da tartışılır.”

İYİ Parti kanadı, bu süreçte “Cumhur İttifakı ile ortaklıktan da yana olmadığının” altını çiziyor. İktidarın, çözüm sürecindeki icraatlarını masaya yatıran parti yönetimi, bu dönemde yapılan yanlışların da “sert bir dille eleştirilmesi gerektiğini” düşünüyor.

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