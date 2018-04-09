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Kulis: İyi Parti, iki partiyle ittifak yapacak; yüzde 90 oranında anlaştılar

"Demokrat Parti, İyi Parti'nin çatısı altında seçimlere girmeyi kabul etmiş"

09 Nisan 2018 14:42

Yeniçağ yazarı Batuhan Çolak, 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için İyi Parti ve Demokrat Parti'nin ittifak kuracağını ileri sürdü. İki partinin yüzde 90 oranında anlaştığını idda eden Çolak,  "Saadet Partisi de çok büyük ihtimalle olacak gibi gözüküyor" dedi.


Batuhan Çolak, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtladı. İyi Parti'nin, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak kuracağını iddia eden Çolak, şunları söyledi:
  
"Son edindiğim ciddi bir kulis bilgisini sizinle paylaşayım. Demokrat Parti, yüzde 90 oranında İyi Parti'nin çatısı altında seçimlere girmeyi kabul etmiş durumda yani anlaşmış durumdalar, el sıkışmışlar. Demokrat Parti'nin elindeki Fethiye Belediyesi de İyi Parti'ye geçtiğini açıklayacak. Yüzde 90 oranında Demokrat Parti İyi Parti ile el sıkışmış durumda. Saadet Partisi de çok büyük ihtimalle olacak gibi gözüküyor." 
 

 

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Meral Akşenerİyi PartiDemokrat PartiSaadet Partisi2019ittifak

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