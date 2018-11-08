Kulis: İyi Parti, CHP'ye kapıyı açık bırakıyor

Kulisler, İyi Parti'nin 2019 yerel seçimlerindeki belediye başkan adaylarından bazılarının belli olduğu haberleriyle ısındı. NTV'nin, İstanbul'da Ümit Özdağ, Adana'da İsmail Koncuk, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu, Muğla'da Behçet Saatcı ve Balıkesir'de İsmail Ok’un aday gösterildiği ne ilişkin haberi genel merkez tarafından resmi bir açıklamayla doğrulanmadı.

Alınan bilgiye göre, İyi Parti bir yandan CHP’yi kollarken bir yandan da yerel seçime tek başına girmesi durumunda aday listesinin hazırlıklarını yapıyor. Bu nedenle adı öne çıkan isimleri de tek tek belirliyor. Henüz nokta konulmadığı ifade edilen kulislerde, CHP ile olası bir iş birliği nedeniyle kapının açık tutulduğu ifade ediliyor. Ancak, İki parti arasında üst düzeyde resmi bir temasın başlamadığı da biliniyor.

İyi Parti, yerel seçimlerde ortak bir adayın desteklenmesi konusunda CHP’den ‘güç birliği’ kapsamında iş birliğine sıcak bakıyor. Partiye göre, CHP, kendilerinin desteğini almazsa Eskişehir gibi bazı kritik olan yerleri kaybedebilir. İyi Parti kaynakları, CHP ile bir süreç olmadığı takdirde kendi adaylarıyla seçime gireceklerinin altını çiziyor.

NTV’nini aday listesinde adı geçen Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı iddiaları yalanladı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Saatcı “Şahsımın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıyla ilgili ulusal medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor. Tamamıyla provokasyona ve ajitasyona yöneliktir. İYİ Parti Genel Merkezi tarafından konuyla ilgili açıklama yapılacaktır” dedi.

MHP’nin adayı Ali Müfit Gürtuna mı?

Yerel seçim adayları kulislerinde AKP ile yerel ittifak yapmayacak olan MHP kanadındaki isimler de merak ediliyor. Anavatan Partisi’nde (ANAP) başladığı siyasette, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da yapan Ali Müfit Gürtuna’nın adı kulislerde MHP’nin İstanbul adayı olarak dolaşıyor. Öte yandan Hürriyet gazetesinin yazılarına son verdiği isimlerden olan Taha Akyol da sürpriz isim olarak kulise düşmüş oldu.